Khả năng dịch Covid-19 sẽ kết thúc khi mùa hè đến, chuyên gia nói gì?

Dịch SARS cách đây 17 năm đã kết thúc khi mùa hè đến. Liệu điều tương tự có xảy ra với dịch Covid-19.



Theo Hãng tin AFP, trong cuộc họp báo ở Nhà Trắng mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với báo giới rằng: "Tôi có một cuộc trò chuyện dài với Chủ tịch Tập Cận Bình cách đây 2 đêm. Ông ấy rất tự tin rằng trong tháng 4, sức nóng sẽ giết chết loại virus này. Đó là điều tốt".

Thực tế chưa có cơ sở khoa học nào khẳng định nắng nóng có thể tiêu diệt được các loại virus cúm. Covid-19 tương tự như các loại virus gây bệnh cúm khác thường phát triển trong mùa lạnh khi không khí khô. Tuy nhiên, Tổ chức Y tế thế giới thừa nhận một thực tế là Covid-19 đã lan đến nhiều vùng lãnh thổ có khí hậu nóng ẩm.

Mô phỏng chủng mới của virus corona



Nhiều người khác hy vọng Covid-19 sẽ bị đẩy lùi khi mùa hè đến tương tự như những gì đã xảy ra với dịch SARS cách đây 17 năm. Tuy nhiên, chưa có cơ sở nào để chứng minh hy vọng này.

Ông Michael Osterholm - giám đốc Trung tâm Bệnh truyền nhiễm (ĐH Minnesota) cảnh báo: "Không ít người suy luận Covid-19 sẽ trôi qua vì dịch SARS cũng chấm dứt vào mùa hè. Chúng ta vẫn chưa biết đó có phải là sự tình cờ không. Nó có thể xảy ra vô tình đúng vào thời điểm chúng ta kiểm soát được".



Tương tự, chuyên gia y tế công cộng Gabriel Leung (Lương Trác Vỹ) thuộc Đại học Hồng Kông ngày 7/2 cảnh báo rằng dịch Covid-19 gây ra có thể sẽ không chấm dứt khi thời tiết nóng lên như dịch SARS năm 2003, dù cả hai đều do những "anh em" khác nhau của virus corona gây ra.



Ông Leung đưa ra lý lẽ nhiều nơi có thời tiết ấm hơn Hong Kong như Singapore và Thái Lan lại có số ca nhiễm cao hơn. Vì vậy, ông cảnh báo không nên dựa vào thời tiết để cân nhắc các biện pháp chống dịch.



Virus có thể bớt lây lan khi nắng lên?



Dù không thể khẳng định virus có bị đẩy lùi khi nắng lên hay không nhưng một số chuyên gia kỳ vọng thời tiết có thể hạn chế sự lây lan.

Thời tiết lạnh và khô khiến virus phát triển mạnh và lây lan nhanh



TS Joel Myers - sáng lập trang AccuWeather cho biết dựa vào dữ liệu từ dịch SARS năm 2003, dịch cúm Tây Ban Nha năm 1918 và cúm ở Mỹ trong 10 năm qua, virus gây dịch cúm thường giảm mức độ lây lan trong thời gian từ tháng 5-9 khi trời nhiều nắng và nhiệt độ cao hơn.



Ông Myers cho rằng, khi trời nhiều nắng, ban ngày dài hơn ban đêm và nhiều độ ấm hơn, virus có thể bị ức chế. Dù vậy, thời điểm này chưa thể nói gì nhiều vì Covid-19 còn quá mới mẻ với con người.

Your browser does not support HTML5 video.

WHO đặt tên chính thức cho 2019-nCoV. Video: VNEWS