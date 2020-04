Nấu ăn mùa dịch COVID-19 mà mắc phải những lỗi này chẳng khác nào rước bệnh vào người

Rã đông thịt bên ngoài



Nếu lưu trữ thực phẩm ở 5°C đến 60°C sẽ không an toàn, khiến các vi khuẩn có hại nhanh chóng phát triển. Do đó, bạn nên rã đông thịt trong tủ lạnh hoặc lò vi sóng.



Để nguội đồ ăn mới cho vào tủ lạnh



Giống như việc rã đông thịt bên ngoài, thói quen này cũng khiến vi khuẩn phát triển nhanh hơn khi nhiệt độ ở mức 5°C đến 60°C. Do đó, nếu muốn để nguội bớt thức ăn trước khi cho vào tủ lạnh thì không nên để quá lâu.



Thử bột sống

Trứng sống chứa vi khuẩn salmonella - rất nguy hiểm với sức khỏe nên bạn tuyệt đối không được ăn trứng sống. Ngoài ra, bột chưa nấu chín cũng không nên ăn thử, kể cả khi chưa trộn với trứng bởi loại bột này có thể chứa E. coli, khiến cơ thể bị nhiễm trùng.



Nếm thử thức ăn có bị hỏng hay không

Thực tế, nếu chỉ nhìn bề ngoài hay ngửi mùi vị, nhiều khi chúng ta không thể nhận biết được các loại vi khuẩn gây bệnh nguy hiểm. Bởi vậy, tốt nhất nên vứt bỏ ngay những loại thực phẩm nghi đã bị hỏng, tránh ăn thử để bảo vệ sức khỏe.

Ăn đồ tái

Thực phẩm chỉ an toàn khi được nấu chín ở một nhiệt độ nhất định, đảm bảo tất cả các vi khuẩn có hại đã bị loại trừ. Nếu ăn đồ tái, vi khuẩn có hại sẽ xâm nhập vào cơ thể, gây ngộ độc và gây hại cho sức khỏe.



Để mật ong tiếp xúc với nhiệt độ cao

Một nghiên cứu được đăng tải trên Science Direct đã chỉ ra, mật ong tiếp xúc với nhiệt độ cao sẽ khiến nhiều chất dinh dưỡng bị mất đi, gia tăng một số hợp chất gây ung thư. Bởi vậy, bạn không nên thêm mật ong vào trà nóng hay các món ăn nóng.

Không rửa tay trước khi nấu ăn

Vi khuẩn có thể tồn tại trên tất cả các bề mặt, thậm chí ngay trên bàn tay của chúng ta. Trong ngày, tay bạn có thể chạm vào rất nhiều thứ, tiếp xúc với nhiều vi khuẩn mà bạn không hay biết. Khi nấu ăn mà không rửa tay, bạn có thể chuyển tất cả những vi khuẩn đó vào thức ăn. Không chỉ rửa tay trước khi nấu ăn, khi nấu xong bạn cũng nên lặp lại hành động này.

Hướng dẫn cách làm mâm cơm tiết kiệm 50k. Nguồn: Feedy VN.