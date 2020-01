Nên ăn gì trước khi uống rượu để không say, bảo vệ sức khỏe?

Trước khi uống rượu nên tiêu thụ các loại thực phẩm như dưa muối, quả hạnh, quả bơ, măng tây... để hạn chế việc say xỉn và bảo vệ sức khỏe.



Tiêu thụ những loại thực phẩm này trước khi uống rượu sẽ hình thành một lớp lót mỏng trong dạ dày, bảo vệ dạ dày và không để rượu đốt cháy lớp mỏng trong ruột; từ đó giúp bạn tiêu hóa rượu dễ dàng và ngăn ngừa tình trạng say xỉn. Đặc biệt, chúng còn giúp bạn không bị cảm giác nôn nao sau 1 ngày uống rượu, từ đó khiến bạn cảm thấy ổn định và khỏe mạnh hơn rất nhiều.



Dưa muối: Dưa muối là một trong những thực phẩm lành mạnh bạn nên ăn trước khi uống rượu. Nguyên nhân bởi, loại thực phẩm này có nhiều chất điện giải và nước muối giúp ngăn ngừa nôn nao.



Quả hạnh: Thực phẩm tốt nhất cho Sức Khỏe để ăn trước khi uống một cốc bia/rượu chính là hạnh nhân. Các vitamin có trong hạnh nhân giúp liên kết dạ dày trở nên chặt chẽ hơn, khiến bạn không bị say.

Nước ép xương rồng: Loại nước ép này tuy hơi khó uống nhưng nó sẽ hình thành một lớp màng bảo vệ mỏng trong dạ dày, ngăn ngừa cồn đốt cháy dạ dày.





Quả bơ: Mặc dù không nhiều người thích ăn loại quả này nhưng nó lại có vị kem vô cùng ngon miệng. Và đương nhiên, bơ cũng là một trong những loại trái cây mà bạn nên ăn trước khi uống rượu bia vì nó sẽ giúp bạn tỉnh táo hơn.

Phô mai: Phô mai cũng được xếp vào nhóm những thực phẩm nên ăn trước khi "chè chén". Nó cũng có tác dụng bảo vệ dạ dày, hạn chế say xỉn và ngăn ngừa cảm giác nôn nao.





Măng tây: Măng tây là một thực phẩm lành mạnh có chứa axit amin. Axit này giúp chuyển hóa rượu và bảo vệ tế bào gan khi bạn uống rượu.



Dầu ô liu: Một muỗng canh dầu ô liu sẽ giúp ngăn chặn những cơn nôn nao khó chịu. Dầu ô liu tạo thành một lớp dày trong ruột giúp bảo vệ dạ dày khỏi bị bỏng khi uống rượu.

Sữa: Thưởng thức một ly sữa hoặc thậm chí nửa ly sữa tươi lạnh trước khi nhậu sẽ làm nên điều kỳ diệu. Đây là một trong những thực phẩm lành mạnh nhất để thưởng thức trước khi uống rượu.



Trái cây: Trái cây rất giàu vitamin, khoáng chất và kali giúp duy trì sự cân bằng hợp lý của chất lỏng trong cơ thể. Đây là một trong những cách mà bạn có thể áp dụng để ngăn chặn tình trạng nôn nao khi uống rượu.



Nên ăn gì trước khi uống rượu bia để không bị say. Nguồn: Mẹo Vặt Cuộc Sống.

Thùy Nguyễn (theo Boldsky)