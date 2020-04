Hiểu được đồng hồ sinh học của làn da, việc làm đẹp dễ dàng hơn bội phần

Đồng hồ sinh học của da là gì?

Cũng như nhịp điệu sinh học của cơ thể, làn da cũng có một chu trình sinh học cố định với những cơ thế hoạt động khác nhau. Thời điểm ban ngày, làn da có chức năng chính là bảo vệ cơ thể cũng như các tế bào khỏi tác nhân từ môi trường. Do đó, khả năng hấp thụ dưỡng chất của da sẽ được tiết chế.

Vào ban đêm, cơ chế hồi phục và tái tạo da sẽ được kích hoạt. Điều này khiến nhiệt độ và sự lưu thông máu dưới da tăng lên, da rất dễ hấp thu các dưỡng chất và cũng rất dễ bị mất độ ẩm nếu không dưỡng da đầy đủ.

Nắm được mốc thời gian của đồng hồ sinh học sẽ chăm sóc da hiệu quả nhất

Cũng như đồng hồ sinh học của cơ thể, nhịp sinh học của da cũng có thể bị rối loạn bởi nhiều yếu tố như tuổi tác, thói quen sống và các tác động xấu của môi trường. Đặc biệt, việc thiếu ngủ cũng ảnh hưởng rất lớn đến đồng hồ sinh học của da. Cơ thể không được nghỉ ngơi đầy đủ thì quá trình phục hồi và tái tạo sẽ bị trì trệ và không đảm bảo chất lượng. Da cũng dễ bị tấn công bởi các tác động xấu từ môi trường và dễ hình thành các vấn đề như mụn, khô da, lão hóa…

Nếu không cân bằng được nhịp sinh học của làn da sẽ kéo theo hệ quả là làn da thiếu độ ẩm, dễ hình thành các vấn đè như mụn và các bệnh ngoài da. Bên cạnh đó, không chăm sóc kỹ khiến làn da xỉn màu và thiếu sức sống; da thiếu đàn hồi và nhanh bị lão hóa. Đặc biệt là các nếp nhăn, dấu chân chim rất dễ xuất hiện.

Do đó, bạn cần thiết lập lại chế độ sinh hoạt cũng như hiểu được đồng hồ sinh học của làn da để có quy trình chăm soc da hợp lý, hiệu quả.

Chăm sóc da theo đồng hồ sinh học

Từ 6h – 8h

Sau một đêm, việc đào thải độc tố thông qua lỗ chân lông khiến da bị bóng nhờn. Đặc biệt, khoảng thời gian sáng sớm các hormoen trong cơ thể bắt đầu hoạt động mạnh, quá trình tuần hoàn máu cũng diễn ra nhanh hơn nên da rất dễ bị hút nước và độ ẩm.

Nên thức dậy trong khoảng (6h - 8h sáng) để làm sạch và dưỡng da

Vì vậy, đây là thời điểm để làm sạch và dưỡng da hiệu quả nhất. Chị em nên massage da sau khi bôi dưỡng để tinh chất thẩm thấu nhanh và sâu hơn vào da, giúp da săn chắc và tươi tắn cho một ngày mới.

Từ 8h -10h

Đây là thời điểm các chức năng của da hoạt động hiệu quả nhất với khả năng đề kháng mạnh và khả năng bài tiết dầu nhờn cũng rất tốt. Da cũng rất nhạy cảm với các yếu tố bên ngoài như bụi bẩn, tia UV… Vì vậy, nếu trước đó bạn không dưỡng da và chống nắng đầy đủ, làn da rất dễ bị xấu đi.





Từ 11h – 12h trưa

Đây là thời điểm hoạt động của các tuyến bã nhờn diễn ra đỉnh điểm. Cùng với sự giãn nở của các lỗ chân lông, da rất dễ bị các vi khuẩn và bụi bẩn tấn công. Do đó, giai đoạn này, chị em có thể sử dụng giấy thấm dầu nếu cảm thấy cần thiết. Đặc biệt, hạn chế trang điểm vào thời gian này. Cặn trang điểm kết hợp với dầu nhờn rất dễ gây bít tắc lỗ chân lông và gây ra mụn.

Từ 1h – 3h chiều

Lúc này huyết áp và bài tiết trong cơ thể cũng bị hạ xuống, làn da cũng rất dễ bị khô ráp và đầy là thời điểm dễ hình thành nếp nhăn nhất. Do đó, thời điểm này, chị em nên cho da thư giãn và nghỉ ngơi bằng cách rửa mặt với nước lạnh hoặc thường xuyên xịt khoáng để ngăn ngừa quá trình lão hóa này.

Từ 4h chiều – 7h tối

Nên kết thúc chu trình dưỡng da vào khoảng 10 giờ tối

Nếu bạn make up cả một ngày, đây là lúc thích hợp để tẩy trang . Giai đoạn này, quá trình hấp thu dưỡng chất của da rất kém nên tốt nhất bạn nên để mặt mộc hoặc chỉ sử dụng xịt khoáng cho da.

Từ 7h tối – 11h tối

Đây là thời điểm rất thích hợp để ban sử dụng các bước như tẩy tế bào chết, xông hơi, đắp mặt nạ, bôi kem dưỡng… Bạn nên thực hiện những bước chăm sóc da này trước khi đi ngủ trước 10 giờ tối.

Từ 11h tối – 5 h sáng

Đây là thời điểm tế bào sinh trưởng và tái tạo mạnh mẽ nhất, cũng là hấp thu dưỡng chất tốt nhất. Vì vậy, nếu bước dưỡng da buổi tối được thực hiện hiệu quả, giấc ngủ chất lượng thì làn da sẽ được phục hồi và tái tạo một cách tuyệt vời nhất.

Cách thức dậy sớm bằng đồng hồ sinh học. Nguồn: Hạt Bụi Nhỏ

Như Quỳnh (t/h)