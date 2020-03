Người tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm COVID-19 nhưng xét nghiệm âm tính có phải cách ly không?

Trong thời gian gần đây, dịch bệnh COVID-19 tiếp tục bùng phát và lây lan tại Việt Nam sau nhiều ngày không có thêm người nhiễm. Tính đến 15h chiều ngày 13/3, Việt Nam ghi nhận 45 trường hợp nhiễm COVID-19, trong đó có 16 trường hợp đã được chữa khỏi hoàn toàn và xuất viện. Bệnh nhân thứ 45 nhiễm COVID-19 là tiếp viên hàng không, kết quả xét nghiệm lần 1 của bệnh nhân là dương tính.

Nếu xét nghiệm âm tính còn có phải cách ly không

Trước tình hình này, một số người dân thắc mắc liệu họ có phải cách ly nữa không khi có tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm COVID-19 nhưng khi họ làm xét nghiệm thì có kết quả là âm tính. Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM, TS. BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu cho biết virus corona sau khi xâm nhập vào người bệnh sẽ có thời gian ủ bệnh từ 1-14 ngày, thường là 5 ngày. Thời gian ủ bệnh được tính từ khi bị nhiễm virus cho tới khi bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng đầu tiên của bệnh.

Theo bác sĩ, cho dù có được điều trị khỏi bệnh và kết quả xét nghiệm âm tính, người bệnh vẫn có thể lây lan virus cho người khác nếu không được cách ly đúng cách. Trong vòng 14 ngày kể từ lần cuối tiếp xúc với nguồn lây, nhiều khả năng người có xét nghiệm âm tính vẫn có thể xuất hiện các triệu chứng bệnh. Để ngăn chặn COVID-19, những người tiếp xúc gần với ca dương tính bắt buộc phải cách ly 14 ngày, và nếu khi xét nghiệm có kết quả âm tính thì vẫn phải tiếp tục cách ly đủ 14 ngày.

Theo Zing , các bệnh nhân nhiễm bệnh sẽ âm tính sau khoảng 7-14 ngày, tùy từng cá thể mà diễn tiến bệnh sẽ thay đổi ngắn dài khác nhau, do đó thời gian lây nhiễm có thể thay đổi trong khoảng 1-14 ngày, thậm chí có một số trường hợp còn lâu hơn nữa. Do đó, để đảm bảo an toàn, các bệnh nhân chỉ có thể được xuất viện khi có ít nhất 2 lần xét nghiệm âm tính trong 2 ngày liên tiếp.

Sơ đồ phân loại cách ly người nhiễm Covid-19

Mới đây, Bộ Y tế đã công bố sơ đồ phân loại cách ly người nhiễm hoặc nghi nhiễm COVID-19 để người dân nắm rõ. Các trường hợp nhiễm bệnh và nghi nhiễm được phân loại theo các cấp độ F0, F1, F2,... và có các hình thức cách ly, điều trị khác nhau.

+ F0 tức là ca được xác định dương tính thì đi điều trị, cách ly tại cơ sở y tế , tự phục vụ mình để tránh lây nhiễm cho người khác.

+ F1: Báo cho y tế quận và đi cách ly tại bệnh viện, là người tiếp xúc trực tiếp với F0. Đồng thời tự báo cho F2 của mình.

+ F2: Báo cho y tế quận rồi làm theo hướng dẫn cách ly, là những người tiếp xúc với F1. Tự báo cho F3.

+ F3: là người tiếp xúc với F2, tự cách ly tại nhà.

+ F4, 5: theo dõi cập nhật tình hình các F trên.

+ Không biết mình là F gì thì hãy cách ly khi ho sốt.

Những người thuộc diện này cần cách ly tối đa 14 ngày, số ngày cách ly được tính từ ngày tiếp xúc lần cuối với trường hợp dương tính COVID-19 hoặc trường hợp nghi ngờ nhiễm virus hoặc từ ngày nhập cảnh vào Việt Nam. Lưu ý, người nghi ngờ mắc bệnh được các bác sĩ chẩn đoán loại trừ không mắc bệnh thì những người được cách ly có liên quan sẽ kết thúc việc cách ly.

Theo Bộ Y tế, việc cách ly 14 ngày là biện pháp đặc biệt quan trọng đối với những người có tiếp xúc gần với các trường hợp dương tính với virus , các trường hợp nghi ngờ và các trường hợp đi về từ vùng có dịch Covid-19. Trong văn bản chỉ đạo mới nhất của Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch Covid-19 có nội dung "nâng cấp độ cách ly". Theo đó, những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính COVID-19 phải được tổ chức cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, lấy mẫu bệnh phẩm để làm xét nghiệm khẳng định. Trong trường hợp có kết quả âm tính thì vẫn phải cách ly đủ 14 ngày.

Your browser does not support HTML5 video.

Những ai phải cách ly y tế tại nhà do Covid-19

Chi Nguyễn (t/h)