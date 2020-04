Nếu đi học lại trước 5/6, vẫn có thể tổ chức thi THPT quốc gia

Chiều 10/4, phát biểu tại cuộc họp trực tuyến với Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch viêm đường hô hấp do chủng mới virus corona (COVID-19), Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Nguyễn Hữu Độ cho biết, Bộ đã có văn bản chỉ đạo thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, Ban Bí thư và Ban chỉ đạo Quốc gia. Khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 vẫn được giữ nguyên như điều chỉnh gần đây là kết thúc năm học vào ngày 15/7/2020 và thi THPT quốc gia từ ngày 8-11/8/2020.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ. Ảnh: VOV

Cụ thể, theo ông Nguyễn Hữu Độ, trong thời gian học sinh nghỉ học, Bộ có quan điểm "học sinh ngừng đến trường, nhưng không dừng việc học" với các biện pháp cho học sinh học trực tuyến, học qua Internet, học qua truyền hình… Bộ đã tổ chức hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh thành phố để thống nhất việc thực hiện chương trình học trực tuyến, học trên truyền hình như thế nào, cách kiểm tra và tổ chức… Thực tế, học sinh không tới trường nhưng vẫn đang học và các thầy cô giáo vẫn đang giảng dạy.

Bộ cũng đã ban hành chương trình tinh giản, giảm nhẹ nội dung kiến thức của học kỳ II. Học sinh sẽ được tập trung vào những nội dung nền tảng, cốt lõi của chương trình học kỳ II, để hoàn thành chương trình học và xét lên lớp.

"Những vấn đề thiếu vắng trong kiến thức học kỳ II này sẽ được bù vào năm học mới. Tức là khi năm học mới khai giảng sẽ dành 1-2 tuần đầu để học sinh học lại những kiến thức đã được học trong học kỳ II", Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ nhấn mạnh.

Đối với học sinh cuối cấp như lớp 12 và lớp 9, chương trình đã được tinh giản nên các em có thể dành nhiều thời gian ôn tập để đảm bảo tiến độ năm học, cũng như chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia. Dựa trên đề thi tham khảo theo chương trình tinh gọn đã được công bố, các em học sinh có thể ôn tập và yên tâm quyền lợi được đảm bảo với mặt bằng kiến thức.

Ảnh minh họa.

Nói rõ về kỳ thi THPT quốc gia 2020, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ cho biết, Bộ GD&ĐT đã họp và chuẩn bị phương án để báo cáo Ban chỉ đạo Quốc gia, Thủ tướng Chính phủ về phương án thi.

"Nếu tình hình dịch như hiện nay ổn định và học sinh có thể đi học lại càng sớm càng tốt vào ngày 30/5 và chậm nhất là 5/6. Bộ GD&ĐT tính 4 tuần còn lại các em học sinh sẽ được cô giáo ôn tập sau thời gian học trực tuyến tại nhà và tiến hành kiểm tra định kỳ và kiểm tra cuối năm. Như vậy, các em vẫn hoàn thành chương trình học tập. Sau đó, các học sinh lớp 12 sẽ có 3 tuần ôn tập trước kỳ thi THPT quốc gia".

Trong trường hợp thời điểm đi học lại chậm hơn 5/6/2020, Bộ GD&ĐT sẽ trình Quốc hội cân nhắc phương án thi THPT quốc gia phù hợp hơn.

Kiều Đỗ (t/h)