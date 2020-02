Nếu gặp mặt, hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải có được dẫn kẻ bắn chết 5 người ở Củ Chi về không?

Như báo Sức khỏe Cộng đồng đã đưa tin, hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải - Đội trưởng đội hiệp sĩ Bình Dương xác nhận đã làm việc với Bộ Công an phía Nam từ chiều tối 1/2. Anh Hải cho biết, có người tự xưng là Tuấn Khỉ gọi điện, nhờ dẫn về gặp vợ con lần cuối rồi sẽ ra đầu thú. Đây cũng là lý do anh thực hiện đoạn livestream hơn 7 phút trên Youtube trước khi báo thông tin này đến Công an. Anh Hải cũng khẳng định, mục đích livestream của anh không phải để câu view.

Nghi phạm Lê Quốc Tuấn.





Theo đó, anh Hải cũng cung cấp cho công an số điện thoại gọi đến, file ghi âm cuộc trò chuyện. Trong cuộc trao đổi với người tự xưng Tuấn Khỉ, anh Hải có hỏi người này còn súng không thì được trả lời là "còn" và "cây súng còn 3 viên đạn". Người tự xưng Tuấn Khỉ này còn nói, nếu 6 anh em của đội đến thì đối tượng sẽ không cầm súng và chạy bộ ra.



Tuy nhiên, không ít người nghi ngờ về thông tin này và băn khoăn liệu hiệp sĩ này có được dẫn kẻ bắn chết 5 người ở Củ Chi về không? Về vấn đề này, báo Người Lao Động trích dẫn lời của luật sư Nguyễn Văn Đức (Đoàn Luật sư TP HCM) khẳng định, người dân cần nâng cao cảnh giác vì đây là đối tượng thuộc dạng nguy hiểm, đang bị truy nã lại có vũ khí trong người.



Luật sư cho biết, dù là hiệp sĩ đi chăng nữa cũng như người dân bình thường, khi phát hiện tội phạm phải báo cơ quan chức năng, không có quyền hạn gì mà hứa hẹn hay dẫn đối tượng về thăm gia đình

Luật sư cho biết, dù là hiệp sĩ đi chăng nữa cũng như người dân bình thường, khi phát hiện tội phạm phải báo cơ quan chức năng.

Về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Thu Thủy (nguyên Phó Chánh Tòa hình sự TAND TP. HCM) cũng đồng quan điểm với luật sư Nguyễn Văn Đức. Bà cho biết, càng là hiệp sĩ thì càng phải biết liên hệ ngay với công an khi phát hiện đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt. Dù có là tội phạm bình thường cũng không được phép xử trí, quyết định mà phải báo công an gần nhất.

Bà Thủy nhấn mạnh: "Nếu có ai đó gọi điện cho hiệp sĩ xưng là Lê Quốc Tuấn thì cũng phải báo công an chứ không được tùy tiện đăng lên mạng như vậy. Công an cần vào cuộc xác minh tính xác thực mà hiệp sĩ đã đăng lên youtube chứ không thể để tình trạng ai cũng được quyền đăng những tin như vậy trong khi cả hệ thống ngành công an đang tích cực bắt tội phạm", theo Người Lao Động.

Cảnh sát vẫn chốt chặn ở Củ Chi, tìm nghi can bắn chết 5 người. Nguồn: Zing .vn

Thùy Nguyễn (t/h)