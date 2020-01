Nếu nghĩ ăn sáng nhàm chán, tham khảo ngay thực đơn bữa sáng vô cùng phong phú của cô nàng 9x

Thực tế, bữa sáng thường được nấu qua quýt và đầu tư ít thời gian nhất trong ngày. Mọi người có xu hướng tìm đến những món ăn đơn giản hoặc mua luôn ngoài hàng chợ để không cần phải nấu nướng. Tuy nhiên mới đây, trong một nhóm ăn uống cô nàng có nickname Tuyết Tuyết đã khiến nhiều người xuýt xoa khi chia sẻ những món ăn sáng thơm ngon do chính tay mình chuẩn bị.



Chia sẻ loạt ảnh trong nhóm, 9x bộc bạch: "Em xin chia sẻ 1 số gợi ý cho bữa sáng hoặc thay đổi món cho những ngày chán cơm. Ngày xưa khi còn ở cùng mẹ, em chỉ biết nấu vài món đơn giản như thịt kho, rau luộc, ổn hơn thì cá nấu su hào. Chứ mấy món phức tạp em không biết làm. Ngày xưa ở quê em cũng chỉ biết đến bún riêu cua, bún ốc do mẹ nấu hay canh bánh đa. Kinh tế khó khăn thì có biết phở là gì đâu ạ. Mẹ em chê vụng suốt. Thế nhưng từ ngày lấy chồng, có con em lại có thêm nhiều món tủ".



Các món ăn đa dạng từ phở, bún, miến... được nấu với đa dạng các loại rau, thay đổi từ thịt gà, thịt lợn đến sườn, đậu... được bày biện thơm ngon, đẹp mắt. Cùng xem thêm những món ăn sáng được mẹ đảm 9x chia sẻ:

Ảnh: FB Tuyết Tuyết.

