Nếu quyết liệt, Việt Nam sẽ không có đỉnh dịch

Ngày 1/4, Thủ tướng Chính phủ chính thức công bố dịch trên toàn quốc đồng thời nhận định dịch COVID-19 ở nước ta đang được xác định ở giai đoạn 3 với những diễn biến mới.

Là một chuyên gia hàng đầu đã có kinh nghiệm chống nhiều dịch bệnh ở Việt Nam, PGS.TS Nguyễn Huy Nga đánh giá COVID-19 có khả năng lây lan mạnh nhưng không nguy hiểm, gây tử vong nhiều như SARS. Những đối tượng như người già, người có bệnh nền là dễ tử vong.



PGS. TS Nguyễn Huy Nga nhận định, những diễn biến tiếp theo của dịch bệnh, phụ thuộc vào việc các biện pháp phòng chống có được thực hiện quyết liệt hay không, phụ thuộc vào ý thức của công dân.

PGS.TS Nguyễn Huy Nga, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế



Người dân có chịu cách ly xã hội hay không, có đeo khẩu trang và thường xuyên sát khuẩn hay không. Nếu không thực hiện các biện pháp này, dịch bệnh rất dễ bùng phát.



"Ngược lại, nếu tuân thủ theo chỉ đạo, chúng ta sẽ có các biện pháp ngăn chặn để dịch có thể bùng phát, nhưng không lớn. Thực tế, đã có những ca trong cộng đồng, nhưng toàn dân chung sức thì sẽ không để nhiều người khác bị lây, dịch sẽ không bùng phát", PGS nói.



Về các biện pháp phòng chống dịch bệnh đang được thực hiện, PGS Nga đánh giá, Việt Nam đã thực hiện tốt, đã chủ động, cảnh báo sớm từ đầu. Hành động quyết liệt này đem lại kết quả khả quan nhất định. Người Việt Nam đã được cảnh báo từ sớm, được hướng dẫn đeo khẩu trang, cách ly, sát khuẩn, rửa tay,...



Bằng chứng là dịch bệnh đang tiến triển chậm, khả năng bùng phát chậm. PGS Nga đánh giá, ổ dịch Trường Sinh nguy hiểm nhất cả nước nhưng những trường hợp mắc bệnh đã được cách ly kịp thời. Những người phát hiện đã được cách ly, tầm soát được 10 ngày.



PGS. TS Nguyễn Huy Nga cho biết, thời điểm những năm 2010 - 2011, khi ông tham gia với nhiều chuyên gia quốc tế xây dựng tài liệu phòng chống đại dịch cho dịch cúm, xuất bản năm 2013-2014, các nhà khoa học đã dự đoán khoảng năm 2018-2020 sẽ xảy ra đại dịch nên họ đã xây dựng tài liệu hướng dẫn phòng chống đại dịch.



Tại Việt Nam hàng năm cũng diễn tập phòng chống đại dịch. Tất cả những điều này góp phần cho Việt Nam thành thạo hơn trong công tác chống dịch.



Nếu quyết liệt, Việt Nam sẽ không có đỉnh dịch



Trong khi trung tâm dịch COVID-19 là Trung Quốc đã qua đỉnh dịch thì nhiều nước châu Âu và cả Việt Nam vẫn ghi nhận ngày càng nhiều bệnh nhân.



Đỉnh dịch là lúc ghi nhận rất nhiều người mắc, hàng loạt, sau đó, con số đi xuống, giảm dần. PGS Nga nhận định, Việt Nam chưa có đỉnh dịch và chưa chắc có. Nếu chúng ta không lây ồ ạt thì sẽ không có đỉnh dịch. Muốn không có sự lây lan ồ dạt tạo thành ổ dịch lớn thì các biện pháp ngăn chặn phải được thực hiện quyết liệt. Một khi không tạo thành ổ dịch lớn, vùng dịch lớn thì sẽ không có đỉnh dịch.

Dịch bệnh tại Việt Nam vẫn trong tầm kiểm soát



Dự đoán về thời gian kết thúc dịch bệnh, ông Nga nhận định điều này phụ thuộc lớn vào biến động đi lại của quốc tế. Hy vọng, giữa tháng 4 và tháng 5, dịch trên thế giới lên đỉnh và giảm dần thì nguy cơ ở Việt Nam cũng giảm theo.



"Nếu Việt Nam vẫn đóng cửa với các nước như thế này, cuối tháng 4, đầu tháng 5 sẽ hạn chế được các ca vì không lây nữa, khống chế được các ca lây tại chỗ, các ổ dịch", PGS Nga nói.



Tuy nhiên, một vấn đề lo ngại có thể xảy ra là virus SARS-CoV-2 sẽ không bao giờ biến mất mà tồn tại như một loại virus cúm. PGS Nga phân tích, mục đích của virus khi xâm nhập vào cơ thể không phải để giết người mà nó cộng sinh trong cơ thể người để phát triển.



Một khi người bệnh chết, virus cũng sẽ chết. Nó có thể tồn tại cộng sinh trong người qua năm này năm khác. Dần dần, SARS-CoV-2 có thể phát triển thành virus cúm thông thường. Đó là điều có thể xảy ra.

Your browser does not support HTML5 video.

Báo chí quốc tế đánh giá Việt Nam là hình mẫu chống dịch COVID-19