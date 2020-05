Nga: Cháy bệnh viện điều trị COVID-19 khiến 5 bệnh nhân tử vong, 150 người phải sơ tán

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào sáng 12/5 tại bệnh viện St. George City (Saint George) đã khiến 5 bệnh nhân tử vong. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do máy thở chập điện.

Tờ Tiền Phong dẫn lại thông tin từ trang RT cho biết, vào khoảng 6h30 sáng nay (ngày 12/5) lực lượng cứu hỏa thành phố St. Petersburg (Nga) đã nhận được tin báo về một đám cháy xảy ra tại Bệnh viện Saint George.

Được biết, bệnh viện Saint George - nơi xảy ra vụ hỏa hoạn có tổng cộng khoảng 5.480 giường bệnh, bắt đầu tiếp nhận điều trị các bệnh nhân mắc COVID-19 sau khi dịch bệnh bùng phát mạnh mẽ ở Nga.





Theo Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga, vụ hỏa hoạn đã khiến ít nhất 5 người thiệt mạng. Tất cả những người này đều là những bệnh nhân mắc COVID-19 đang được điều trị bằng thở máy. Tổng số thương vong vẫn chưa được xác định chính xác.

Thông tin ban đầu cho thấy, vụ cháy bắt đầu vào sáng nay từ một căn phòng trên tầng 6 bệnh viện. Khu vực cháy là 10m2 và được khoanh vùng sau 25 phút. Hiện tại, nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được xác định. Tuy nhiên, theo đánh giá ban đầu, hỏa hoạn có thể là do chập điện hoặc trục trặc trong máy thở.

Interfax dẫn lại một nguồn tin khẳng định: "Các máy thở đã làm việc tới giới hạn của chúng. Thông tin sơ bộ cho thấy, tình trạng quá tải đã xảy ra khiến máy móc bốc cháy và gây ra vụ hỏa hoạn".

Tại hiện trường, khoảng 150 người đã được sơ tán khỏi bệnh viện. Chỉ sau nửa giờ, đám cháy đã được các nhân viên cứu hỏa dập tắt hoàn toàn.

Trước đó, mới ngày 1/5, lực lượng phản ứng nhanh đã được gọi đến bệnh viện này để xử lý một vụ rò rỉ chất hóa học ở tầng 3. Hiện, cảnh sát tại St. Petersburg đang mở một cuộc điều tra hình sự về vụ cháy.



Ngày 9/5 ở nước này cũng mới xảy ra một vụ cháy một bệnh viện ở Moscow. Bệnh viện này cũng đang điều trị cho các bệnh nhân mắc COVID-19. Ngọn lửa được cho là bùng phát từ 1 chiếc máy thở và khiến 1 phụ nữ thiệt mạng.

Đến ngày 10/5, trong viện dưỡng lão tư nhân ở thành phố Krasnogorsk, phía Tây Bắc Moskva, cũng xảy ra vụ hỏa hoạn khiến 10 người thiệt mạng.



