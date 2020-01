'Ngã ngửa' với nguyên nhân đi ngược chiều của chiến sĩ công an: 'Do lâu ngày không lên phố'

Khi bị đồng nghiệp yêu cầu dừng xe vì đi ngược chiều, chiến sĩ công an giải thích rằng do lâu ngày không lên thành phố nên không biết đoạn đường này đã đảo từ 2 chiều thành 1 chiều.

Vừa qua, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại những hình ảnh 2 chiến sĩ CSGT đã phải dùng xe mô tô chuyên dụng đuổi theo và ra hiệu lệnh dừng xe đối với một người đàn ông mặc sắc phục công an, đi ngược chiều. Theo hình ảnh trong clip, sau khi dừng xe và được nhắc nhở, người mặc sắc phục công an đi xe máy đã chấp hành quay lại đi đúng chiều đường, rồi cùng 2 chiến sỹ CSGT đến chốt của tổ công tác giao thông để làm việc.

Được biết, sự việc xảy ra trên địa bàn quận Hồng Bàng, TP.Hải Phòng. Đoạn clip và những hình ảnh ghi lại sự việc trên đã được cư dân mạng lan truyền với tốc độ chóng mặt.

Liên quan đến sự việc, chiều 5/1, đại diện Công an quận Hồng Bàng TP. Hải Phòng xác nhận có việc một công an đi ngược chiều trên đường và bị tổ công tác CSGT - Trật tự - Cơ động Công an quận Hồng Bàng phát hiện.

Thông tin trên báo Người Đưa Tin, Công an quận Hồng Bàng cho biết sự việc xảy ra sáng 2/1. Nam thanh niên mặc sắc phục công an đi xe máy ngược chiều trên phố Đinh Tiên Hoàng là chiến sĩ công an thuộc Công an huyện Tiên Lãng. Ngay khi phát hiện sự việc, tổ công tác CSGT - Trật tự - Cơ động đã vượt lên dừng xe chiến sĩ này để thông báo và yêu cầu quay lại làm việc.

Ảnh cắt từ clip



Qua quá trình làm việc, chiến sĩ này cho biết vừa từ huyện lên thành phố để học tập. Khi đến thành phố, anh này mượn xe máy của người bạn ở gần đó để đi vào phố Đinh Tiên Hoàng. Tuy nhiên, do lâu ngày chưa ra thành phố nên chiến sĩ công an này đã không nắm được việc tuyến đường này đã đảo từ 2 chiều thành 1 chiều từ cách đây mấy tháng.

"Anh ấy đi từ đường ngang qua nên không thấy biển báo. Lần trước anh ta lên TP, tuyến này là đường 2 chiều nên chiến sĩ này không biết đường này mới đây đã thay đổi giao thông. Anh ấy đi nhầm chứ không cố tình vi phạm", báo Tri Thức Trực Tuyến dẫn lời cán bộ Công an quận Hồng Bàng.

Sau khi biết nguyên nhân tổ công tác chỉ nhắc nhở chiến sĩ công an đi ngược chiều và không xử phạt vi phạm an toàn giao thông.

Kiều Đỗ (t/h)