Nga trở thành nước thứ 8 trên thế giới có số ca nhiễm COVID-19 vượt quá 100.000 người

Trong báo cáo của trung tâm này viết: “Tại 85 khu vực trên toàn nước Nga đã ghi nhận 7.099 ca nhiễm mới đưa tổng số ca nhiễm Covid-19 lên 106.399 ca (tăng 7,1%). Trong vòng 24 giờ qua, đã có 1.333 bệnh nhân khỏi bệnh, nâng tổng số bệnh nhân đã được xuất viện lên 11.619 người. Ngày hôm qua cũng có 101 ca tử vong, đưa tổng số người thiệt mạng do Covid-19 lên 1.073 người”.

Báo cáo nào cũng chỉ rõ, trong số những ca nhiễm COVID-19 mới, có đến 2.829 ca (chiếm 39,9%) không hề xuất hiện triệu chứng nhiễm bệnh. Thủ đô Moscow vẫn là nơi số ca nhiễm COVID-19 tăng mạnh nhất cả nước, với với 3.093 ca, đưa tổng số ca nhiễm ở thành phố này lên 53.739 người. Ngoài ra, các trường hợp nhiễm bệnh mới cũng được ghi nhận ở 84 khu vực khác, bao gồm cả 793 ca ở tỉnh Moscow, 336 ca ở thành phố Saint Petersburg, 158 ca ở nước CH Dagestan, 150 ca ở Nizhny Novgorod, 118 ca ở Bryansk và 113 ca ở Kaluga.

Ảnh minh họa

Ở một diễn biến liên quan, ngày 28/4, Tổng thống Nga đã ra thông báo, quyết định kéo dài thời kỳ nghỉ được hưởng lương đến hết ngày 11/5. Ngay sau đó, Thị trưởng TP Moscow Sergei Sobyanin cũng đã quyết định kéo dài thời gian áp dụng chế độ bắt buộc tự cách ly đối với các cư dân ở thành phố ngày đến hết thời hạn trên.

Cùng trong ngày 29/4, chính phủ Nga đã ban lệnh cho phép công dân đa quốc tịch hoặc có giấy phép thường trú ở nước khác được rời khỏi Nga. Trong khi đó, lệnh cấm nhập cảnh đối với hành khách nước ngoài sẽ có hiệu lực cho đến khi Nga kiểm soát được dịch.

