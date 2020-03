Nga tuyên bố điều chế thành công thuốc điều trị COVID-19 từ thuốc chống sốt rét

Theo Sputnik, Cơ quan Y sinh Liên bang Nga (FMBA) vừa giới thiệu một loại thuốc hứa hẹn điều trị hiệu quả các bệnh nhân nhiễm viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona (COVID-19) gây ra.

Hãng tin RIA Novosti viết, Trung tâm Nghiên cứu và Sản xuất Pharmzashchita thuộc FMBA đã đưa ra phác đồ điều trị COVID-19 dựa trên thuốc ngăn ngừa và điều trị sốt rét Mefloquine. Quá trình này có được nhờ vào sự tham khảo kinh nghiệm từ Trung Quốc và một số nước phương Tây như Pháp.

Một nhân viên y tế làm việc tại Cơ quan Y sinh Liên bang Nga. Ảnh: TASS



Nói về loại thuốc mới được cho là có khả năng điều trị COVID-19, bà Veronika Skvortsova - người đứng đầu FMBA nêu rõ, Mefloquine có khả năng ngăn chặn hiệu quả tác dụng tế bào chất của virus trong nuôi cấy tế bào và ức chế sự nhân lên của virus. Sau khi được bổ sung thêm kháng sinh macrolide và penicillin, thuốc này có khả năng tăng cường sự ngăn ngừa hình thành hội chứng vi khuẩn thứ cấp và tăng nồng độ của các chất chống virus trong huyết tương và phổi:

"Thuốc có tính chọn lọc cao, ngăn chặn sự trao đổi chất qua tế bào của virus corona trong quá trình thử nghiệm nuôi cấy tế bào và ức chế nó nhân bản, công dụng ức chế miễn dịch của mefloquine cũng ngăn chặn sự kích hoạt phản ứng viêm do virus gây ra''.

Bà Veronika Skvortsova người đứng đầu Cơ quan Y Sinh Liên bang Nga. Ảnh: AP





Bà Veronika Skvortsova nhấn mạnh, thuốc cũng như phác đồ điều trị COVID-19 sẽ có mức độ hiệu quả khác nhau với mỗi bệnh nhân do sự khác nhau của tình trạng bệnh tật. Loại thuốc mới này đang được đề xuất đưa vào hướng dẫn phương thức điều trị của Bộ Y tế Nga.

Tính đến 10h30 sáng 29/3, theo số liệu của Đại học Johns Hopkins, nước Nga đã ghi nhận tổng cộng 1,264 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 49 người bình phục, 4 người tử vong.

