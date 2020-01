Ngậm ngùi chia tay người yêu vì không có âm đạo bẩm sinh, cô gái 29 tuổi quyết phẫu thuật đổi đời

Ngày 5/1, ThS.BS Nguyễn Đình Minh – Trưởng Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và hàm mặt (Bệnh viện E) cho biết, vừa thực hiện thành công một ca phẫu thuật tạo hình âm đạo. Bệnh nhân là một nữ giáo viên 29 tuổi ở Hà Nội. Khai thác bệnh sử được biết, bệnh nhân chưa từng có kinh nguyệt kể từ khi dậy thì. Dù đã đi khám tại Bệnh viện địa phương nhưng không phát hiện bệnh.

Cách đây 3 năm, chị đi khám tại Bệnh viện phụ sản Trung ương thì phát hiện mắc hội chứng Mayer-Rokintansky- Kuster- Hauser (dị tật không âm đạo bẩm sinh). Vì quá tự tin với dị tật của bản thân nên chị T. đã chia tay người yêu trong sự tuyệt vọng.





Sau một thời gian bình tâm trở lại, cô gái tìm đến Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và hàm mặt - Bệnh viện E với mong muốn cải thiện dị tật để có cuộc sống tự tin, hạnh phúc hơn.



Qua thăm khám, các bác sĩ nhận thấy âm đạo bệnh nhân rất ngắn chỉ 2cm, không có kinh nguyệt,

Kết quả xét nghiệm cho thấy, 2 buồng trứng phát triển bình thường, các hormon của nữ trong giới hạn bình thường, nhiễm sắc thể giới XX, đặc trưng của nữ.



Các bác sĩ đã tiến hành tạo hình khoang âm đạo mới bằng kỹ thuật nội soi ổ bụng và thăm dò buồng trứng, tử cung với sự hỗ trợ của ekip các bác sĩ sản khoa.



Các bác sĩ sử dụng niêm mạc môi bé và niêm mạc miệng để làm lớp lót cho khoang âm đạo mới. Đây là kỹ thuật tiên tiến, có độ an toàn, bởi niêm mạc ở hai vị trí trên có đặc điểm tương đồng với niêm mạc âm đạo, cho kết quả tạo hình rất tốt.



Bên cạnh đó, các bác sĩ còn sáng tạo khuôn nong và cố định mảnh ghép bằng Silicon y học. Sau 90 phút phẫu thuật tạo hình, kết quả hồi phục tốt, tình trạng bệnh nhân ổn định. Bác sĩ chỉ định nuôi truyền tĩnh mạch để bệnh nhân không cần đi ngoài trong 7 ngày, tránh ảnh hưởng tới vết mổ.

Các bác sĩ phẫu thuật tái tạo âm đạo cho bệnh nhân



Kế thừa và phát triển kỹ thuật ứng dụng khuôn nong nhựa trong tạo hình âm đạo của GS Trần Thiết Sơn, các bác sĩ khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và hàm mặt - Bệnh viện E đã tự tạo dụng cụ này bằng vật liệu silicon y học, vừa đảm bảo chất lượng cũng như an toàn cho Sức Khỏe người bệnh. Chất liệu silicon có ưu điểm tạo được hình dáng khuôn nong phù hợp với đặc điểm sinh lý của cơ thể cũng như nhu cầu của bệnh nhân. Sử dụng chất liệu này cũng tiết kiệm chi phí đáng kể cho bệnh nhân vì phải dùng dụng cụ này trong vòng 3-6 tháng.



Hội chứng Mayer Rokitansky hay không có âm đạo bẩm sinh được chia làm 2 nhóm: Thể điển hình (tuýp A) với đặc điểm thiếu bẩm sinh tử cung, phần trên âm đạo nhưng có buồng trứng và vòi trứng bình thường. Thể không điển hình (tuýp B) với đặc điểm bất thường của tử cung kết hợp với hai buồng trứng, vòi trứng và thận bất thường.



Không có âm đạo bẩm sinh là một dị tật hiếm gặp với tỷ lệ 1/5000 phụ nữ. Bệnh thường được phát hiện ở tuổi sơ sinh hay khi trưởng thành. Chịu tác động của Estrogen từ mẹ truyền qua con trong giai đoạn thai kỳ, cổ tử cung trẻ gái sơ sinh tăng tiết dịch dẫn đến ứ dịch, hình thành khối u vùng âm đạo, âm hộ, tiểu khó, tiểu rặn, nặng thì nhiễm trùng tiểu.



Bệnh ở người trưởng thành hay trẻ tuổi dậy thì thường chỉ được phát hiện bệnh nhân chỉ đau bụ chứ không có kinh nguyệt.



Bác sĩ khuyến cáo chị em đến tuổi dậy thì mà không có kinh nguyệt, hay các đặc điểm bất thường khi quan hệ tình dục đều phải thăm khám sớm để có hướng điều trị phù hợp.

Phẫu thuật tạo hình âm đạo cho bệnh nhân không có âm đạo bẩm sinh. Video: HanoiTV

Hà Ly (t/h)