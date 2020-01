Ngắm nhìn cặp sinh đôi chào đời còn nguyên bọc ối cực kỳ hiếm gặp

Đó là trường hợp của chị Bùi Thị D., nhập viện trong tình trạng song thai 37 tuần, xuất hiện đau bụng cơn. Đến khoảng 8h40 ngày 15/1, thai phụ vỡ ối non và được chỉ định mổ lấy thai.



Ca mổ lấy thai diễn ra khiến ê kíp phẫu thuật hoàn toàn bất ngờ. Bé trai đầu tiên được lấy ra vẫn nằm nguyên trong bọc ối. 3 phút sau, các bác sĩ tiếp tục đón bé gái thứ hai cũng còn bọc ối nguyên vẹn bao bọc. Đây là trường hợp rất hiếm gặp bởi cả hai em bé song sinh chào đời còn nguyên bọc ối.

BSCKII Đỗ Duy Long – người trực tiếp đỡ đẻ cho sản phụ D. cho hay, thông thường túi ối sẽ bị vỡ trong quá trình co bóp tử cung khi chuyển dạ hoặc do tác động của dao mổ. Đặc biệt, khi mang thai đôi, sự tác động và lực chèn ép càng lớn, thai phụ còn chịu đau bụng nhiều ngày nhưng bọc ối không bị tác động.



Về mặt sản khoa, những trường hợp hy hữu này, thai nhi đã được che chở suốt quá trình phẫu thuật bởi nước ối mà không bị sang chấn, hạn chế tối đa những tổn thương dành cho bé.



Còn theo quan niệm dân gian, những đứa trẻ chào đời còn nguyên trong bọc ối (hoặc sinh trong bọc điều) tức là được che chở và may mắn suốt đời giống như nước ối bao bọc trẻ suốt thai kỳ.



Khoảnh khắc em bé chào đời trong bọc ối mỉm cười với bác sĩ. Video: Bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ