Ngắm trọn nhan sắc quyến rũ của Á hậu Doanh nhân, bạn gái 'Táo giao thông' Chí Trung

Sau khi ly hôn với nghệ sĩ Ngọc Huyền, nam danh hài Chí Trung đã tìm được tình yêu mới bên bạn gái kém 17 tuổi- Á hậu Doanh nhân Ý Lan.

Ý Lan kém Chí Trung 17 tuổi

Ý Lan tên thật là Trần Ngọc Lan, hoạt động trong lĩnh vực làm đẹp . Năm 2017, cô tham gia cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân và đạt danh hiệu Á hậu 1.

Cô sở hữu nhan sắc ngọt ngào, quyến rũ





Ý Lan sở hữu nhan sắc xinh đẹp, đằm thắm. Trên trang cá nhân, cô thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường với sự trẻ trung, rạng rỡ. Bên cạnh đó, cô cũng có gu thời trang thanh lịch, sang trọng, làm tôn thân hình nuột nà, thon thả của mình, dù đã tuổi 40. Được biết, Ý Lan từng trải qua cuộc hôn nhân đổ vỡ, có 2 cô con gái, trong đó con gái lớn hiện đang làm BTV của truyền hình Quốc hội.





Ngoài việc điều hành kinh doanh , cô cũng thường xuyên dành thời gian đi du lịch, tận hưởng phút giây thư giãn và chăm soc bản thân.

Chí Trung có những phút giây vui vẻ bên bạn gái

Ý Lan và Chí Trung quen nhau khi cùng hợp tác trong công việc kinh doanh của cô. Lúc đó, nam danh hài được mời làm người đại diện hình ảnh cho thương hiệu làm đẹp dành cho nam giới, do Ý Lan làm chủ.





Cả hai giờ đây đã thoải mái hơn khi chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau

Mối quan hệ của cả hai dần tiến triển sau 2 năm Chí Trung ly hôn Ngọc Huyền. Vượt qua cơn khủng hoảng hôn nhân, giờ đây, "Táo Giao thông" Chí Trung đã lấy lại được sự vui vẻ, hạnh phúc bên ngưởi bạn gái mới.

