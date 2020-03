Ngân 98 bị bắt vì dương tính ma túy, bạn trai Lương Bằng Quang nói gì

Trong hôm nay 9/3, cư dân mạng đang xôn xao bàn toán trước thông tin Ngân 98 bị bắt vì dương tính ma túy. Trước thông tin này, vào ngày 6/3, nhạc sĩ Lương Bằng Quang, bạn trai của Ngân 98 đã đăng tải video lên tiếng trên trang cá nhân của mình. Theo đó, nam nhạc sĩ đặt tình huống giả định là Ngân 98 dương tính do... mắc bẫy, uống phải ly bia hoặc rượu chứa ma túy do khách mời.

Lương Bằng Quang lên tiếng bênh vực bạn gái

Lương Bằng Quang cho biết:"Quang nói không phải để bào chữa cho bạn gái mình mà muốn chia sẻ kinh nghiệm cho các bạn trẻ khi đến những môi trường phức tạp như bar, club... hãy biết cách bảo vệ bản thân. Quang từng là nạn nhân cách đây nhiều năm, nhưng hiện tại mức độ tinh vi đã biến tướng thế nào thì chưa rõ". Sau đó, Lương Bằng Quang tiếp tục đăng trạng thái nói rằng Ngân 98 khẳng định cô không sử dụng ma túy. Nam nhạc sĩ còn yêu cầu ai có hình ảnh giấy xét nghiệm Ngân 98 dương tính với ma túy hãy đăng tải để chứng minh.

Lương Bằng Quang lên tiếng bệnh vực bạn gái

Trước chia sẻ này của Lương Bằng Quang, nhiều người tỏ ra ngán ngẩm, không tin tưởng tình huống giả định này. Họ cho rằng Ngân 98 vốn có đời tư thị phi, là người khá tinh tường nên không dễ bị gày bẫy. Thậm chí, nhiều người còn chỉ trích nhạc sĩ bởi anh đã công khai bênh vực chuyện bạn gái dương tính với chất kích thích.

Bài đăng mới nhất trên Facebook Võ Thị Ngọc Ngân

Sau đó, cư dân mạng tiếp tục xôn xao khi trang cá nhân tích xanh Ngân98 bât ngờ chia sẻ trạng thái đầy ẩn ý. Theo đó, trang Facebook này đăng dòng trạng thái:"... Chuyện đâu còn có đó. Cây ngay không sợ chết đứng. Ngân đang bận đi show và đi du lịch luôn nên không có thời gian trả lời ib từng người. Mọi người thông cảm nha. Từ từ sẽ rõ thôi ạ" kèm video cảnh nữ DJ đang chơi nhạc.

Lương Bằng Quang lên tiếng vụ Ngân 98 bị bắt giữ vì dương tính với ma túy

Trước đó, như Báo Sức Khỏe cộng đồng đã đưa tin, rạng sáng ngày 6/3, Công an TP Tây Ninh đã kiểm tra hành chính cơ quán bar Holiday Club (Công ty TNHH MTV Holiday Tây Ninh ) nằm trên đường Cách Mạng Tháng Tám (thuộc khu phố 1, phường IV, TP Tây Ninh) do bà Hà Thị Mộng Huyền (SN 1978, ngụ tại phường 3, TP Tây Ninh) quản lý. Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện 30 bộ dụng cụ hút shisha cùng nhiều bọc màu trắng, nghi ma túy. Công an đã đưa 66 đối tượng về trụ sở, lập biên bản, xử lý quán bar do vi phạm nhiều lỗi kinh doanh . Khi đưa về trụ sở, qua test nhanh ma túy với các khách hàng tại quán ba, cơ quan chức năng phát hiện 45 trường hợp dương tính với ma túy. Đáng chú ý, trong 45 người này có hotgirl Ngân 98 (tức Võ Thị Ngọc Ngân, SN 1998, ngụ tại tỉnh Bình Định, trú tại quận 8), và Ngân cũng dương tính với ma túy.

Ngân 98 là một trong những hotgirl nổi tiếng bởi những bức hình nóng mắt phô trương vòng 1 quá đà và một số thị phi trong quá khứ. Trước đó, mạng xã hội từng lan truyền chóng mặt đoạn clip nóng ảnh nóng được cho là có mặt Ngân 98. Tuy nhiên, phản ứng của Ngân 98 khiến nhiều người bất ngờ khi cô nàng thẳng thắn thừa nhận đoạn clip nóng đó là của mình. Trong đoạn clip giải thích, Ngân 98 chia sẻ:"Cái clip này Ngân quay một năm hoặc hơn một năm rồi. Lý do tại sao quay là vì mình thích thôi." Cô nàng vừa chuyển định hướng sang làm DJ một thời gian ngắn, sau khi “hâm nóng” tên tuổi của mình bằng cách kết hôn với Lương Bằng Quang.

Chi Nguyễn (t/h)