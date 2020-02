Ngăn chặn COVID-19 tái phát, Vũ Hán thực hiện cách ly tất cả người dân đã điều trị khỏi dịch bệnh

Cách ly những người đã điều trị khỏi dịch COVID-19

Theo South China Moring Post đưa tin, vào ngày 22/2, nhà chức trách thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc đã đưa ra quy định cách ly 14 ngày bắt buộc đối với tất cả người nhiễm v irus corona chủng mới được điều trị khỏi. Động thái được đưa ra sau khi một bệnh nhân có kể quả dương tính dù đã xuất viện.

Cùng với đó, Trung tâm chỉ huy kiểm soát và điều trị COVID-19 thành phố Vũ Hán cũng thông báo trên Weibo từ ngày 22/2, những người này được đưa vào các cơ sở chỉ định để cách ly và theo dõi Sức Khỏe

Hiện, Vũ Hán cũng như toàn tỉnh Hồ Bắc vẫn đang là tâm chấn đợt dịch COVID-19 ở Trung Quốc khi có khoảng 77.000 ca nhiễm và hơn 2.400 người chết. Trước đó, các chuyên gia y tế tuyến đầu trong cuộc chiến chống dịch bệnh cảnh báo bệnh nhân đã hồi phục vẫn có thể mang virus corona trong người và lây truyền cho người khác.

Hôm 20/2, bác sĩ Zhao Jianping ở Hồ Bắc cho biết một số bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính trở lại dù gần như được điều trị khỏi.

Trong khi đó, ngày 21/2, ông Xiang Nijuan, nhà nghiên cứu tại Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc, cho rằng việc theo dõi những người tiếp xúc gần với bệnh nhân nên được mở rộng sang nhóm rộng hơn vì một số người có thể lây nhiễm virus hai ngày trước khi phát bệnh.

Tương tự, ở thành phố Thành Đô, một bệnh nhân đã được điều tri khỏi và xuất viện vào ngày 10/2. Tuy nhiên, 9 ngày sau, người này nhập viện và có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona chủng mới.

Hay một số trường hợp khác ở Thường Đức, Hồ Nam, bệnh nhân cho kết quả dương tính vào ngày 9/2, 5 ngày sau khi được phép rời khỏi khu vực cách ly tại Bệnh viện địa phương, âm tính sau hai lần xét nghiệm. Tiếp đó, tại thành phố Quảng Châu, loại virus này được phát hiện trong mẫu phân của một số bệnh nhân đã hồi phục.

Nhằm ngăn ngừa COVID-19 tái phát, những người đã khỏi bệnh sẽ được cách ly 14 ngày (Ảnh: Tân Hoa Xã)

"Người được điều trị khỏi có thể vẫn còn virus corona hoặc đoạn gen có virus trong người. Chúng tôi không chắc nó có lây nhiễm không. Đây là mầm bệnh mới và chúng tôi chưa có quy trình đầy đủ để hiểu hết", Cai Weiping, Trưởng khoa Bệnh truyền nhiễm ở Bệnh viện số 8 Quảng Châu, cho biết.

Vị Trưởng khoa này nói thêm, những trường hợp trên không được coi là tái phát vì quét CAT cho thấy chứng viêm phổi ở các bệnh nhân xuất viện đã giảm bớt.

Tiêu chí để bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại Trung Quốc xuất viện gồm 4 điều kiện: nhiệt độ cơ thể về mức bình thường trong hơn 3 ngày; bệnh nhân có triệu chứng hô hấp cải thiện đáng kể; kết quả CAT ngực cho thấy tình trạng phổi cải thiện đáng kể và âm tính với virus corona sau hai lần xét nghiệm cách nhau ít nhất một ngày.

Hà Nội lên kế hoạch đón và cách ly công dân từ Hàn Quốc về

Trong diễn biễn khác, vào chiều hôm nay ngày 23/2, Hàn Quốc thông báo thêm 46 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm Covid-19 ở nước này lên tới 602 và 5 người đã tử vong. Trước tình hình này, theo Chủ tịch TP. Hà Nội, rất có thể trong những ngày tới, Thành phố sẽ phải lên kế hoạch đón những công dân từ Hàn Quốc về để cách ly, giám sát.

Theo thông báo cùa Phó giám đốc Sở Y tế Hoàng Đức Hạnh cho biết đến 15h ngày 23/2, Hà Nội chưa ghi nhận trường họp nào dương tính với virus corona. Hiện, thành phố vẫn còn 384 người đang được theo dõi sức khỏe tại cộng đồng và 64 trường hợp cách ly tập trung tại Bệnh viện Công an thành phố.

Các công dân Việt trở về từ Hàn Quốc cũng sẽ được thực hiện cách ly

Đối với toàn bộ du khách Hàn Quốc đến Hà Nội từ 2 vùng có dịch, Phó Giám đốc Sở Y tế đề nghị thành phố có chỉ đạo cách ly tại nơi cư trú 14 ngày. Bên cạnh đó, Sở Ngoại vụ phối hợp, đưa ra ý kiến vì có yếu tố người nước ngoài nên người Việt Nam đi từ vùng có dịch về Hà Nội nên cách ly tập trung trong 14 ngày.

Trong lúc đó, lãnh đạo Sở Y tế đề nghị Bộ Tư lệnh thủ đô, quân đội đóng trên địa bàn, tạo điều kiện, bố trí tổ chức cách ly số người Việt này. Theo đó, ngành y tế thành phố sẽ phối hợp trong vấn đề giám sát sức khỏe. Đồng thời quán triệt, chỉ đạo các quận huyện, xã, phường, công an khu vực điều tra, xác định người từ vùng có dịch về.

Không những vậy, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn yêu cầu các cơ quan, ngành đội ngũ y, bác sỹ, cán bộ tiếp xúc, tuyên truyền ở những khu vực nguy cơ cao cần hết sức cẩn thận, đề phòng. Ông Chung giao nhiệm vụ Sở Y tế rà soát, lên con số chính xác chúng ta cách ly được bao nhiêu, hết công suất là bao nhiêu, đề nghị lên danh sách các trang thiết bị, cơ sở cần thiết cho việc này bởi trong những ngày tới có thể phải làm việc 24/24h và 24/7. Đặc biệt, ông cho rằng, Hà Nội cần nâng mức kiểm soát, cảnh báo với những công dân Hàn Quốc, công dân Việt Nam đi làm việc từ những vùng dịch về.

Your browser does not support HTML5 video.

Tin tức dịch bệnh corona sáng 23-2 Bản tin tổng hợp virus corona Việt Nam đại dịch Vũ Hán viêm phổi