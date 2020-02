Ngăn chặn, đề phòng dịch Covid-19 Vĩnh Phúc tăng cường các biện pháp quản lý chất thải

Theo thông tin trên báo Pháp luật Việt Nam, hôm qua ngày Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc vừa có Công văn hỏa tốc số 828/UBND-NN4 gửi các ngành chức năng, các huyện, thành phố trên địa bàn tăng cường biện pháp quản lý chất thải để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 gây ra.

Lực lượng công an, bộ đội dọn vệ sinh các phòng dùng để làm bệnh viện dã chiến (ảnh TTXVN)



Nội dung công văn chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị trên địa bàn căn cứ chức năng, tổ chức thực hiện nghiêm túc theo chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường về tăng cường biện pháp quản lý chất thải để phòng, chống dịch Covid-19. Kết hợp tăng cường kiểm tra, giám sát việc xử lý chất thải y tế tại các cơ sở y tế , cơ sở xử lý chất thải nguy hại (có xử lý chất thải y tế lây nhiễm) tại địa phương và xử lý nghiêm nếu phát hiện hành vi vi phạm Pháp luật về bảo vệ môi trường.

Đối với các cơ sở y tế và khu vực cách ly, tập trung bó trí các điểm thu gom, lưu giữ khẩu trang y tế theo đúng quy định. Hướng dẫn người dân đến các cơ sở y tế thăm, khám trước khi ra về phải thải bỏ vào các thiết bị lưu chứa chất thải y tế, xử lý theo đúng quy định để ngăn ngừa nguy cơ phát tán mầm bệnh.

Đồng thời, các cơ quan chức năng tăng cường các biện pháp kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các tổ chức, cá nhân có hành vi thu gom khẩu trang y tế đã qua sử dụng để tái sử dụng nhằm trục lợi bất chính.

Trước đó, vào sáng 17/2, ông Phạm Thanh Hải, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc đã trả lời trên báo chí thông tin về 8 trường hợp dương tính với COVID-19 còn lại trên địa bàn tỉnh hiện đều có Sức Khỏe ổn định. Trong số đó, đã có 4 trường hợp cho kết quả âm tính. Đặc biệt, có tới 2 người cho kết quả âm tính lần 2 liên tiếp.

Tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện cách ly, khoanh vùng khu vực xã Sơn Lôi

Giám đốc Sở Y tế tỉnh cũng ho biết thêm, hai bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính hai lần liên tiếp là bà Phạm Thị B. (42 tuổi, xã Sơn Lôi, Bình Xuyên), là dì của nữ công nhân 23 tuổi Nguyễn Thị D. và chị Nguyễn Thị N. (29 tuổi, xã Thiện Kế, Bình Xuyên), thành viên trong đoàn 8 công nhân của Công ty Nihon Plast từ Vũ Hán về nước hôm 17/1. Dự kiến hai bệnh nhân này có thể xuất viện trong 1-2 ngày tới.

Tỉnh Vĩnh Phúc có số ca mắc COVID-19 nhiều nhất cả nước với tổng số 11/16 ca. Tính đến nay đã có 3 bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương khỏi hẳn và xuất viện hôm 10/2.

Hiện, tỉnh Vĩnh Phúc đã thực hiện cách ly khoanh vùng toàn bộ khu vực xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên - nơi được coi là tâm dịch COVID-19. Theo đó, các lực lượng an ninh, y tế được thành lập tại các chốt kiểm dịch ở cửa ngõ xã Sơn Lôi nhằm khống chế tốt nhất sự lây lan của virus.

Sở Y tế tỉnh đã huy động trên 150 cán bộ y tế, tăng cường cho 13 xã trọng điểm của huyện Bình Xuyên, riêng xã Sơn Lôi được hỗ trợ 96 cán bộ.

