Ngân hàng Nhà nước yêu cầu khử khuẩn tiền cũ trước khi nộp về để phòng COVID-19

Theo Công điện số 02/CĐ-NHNN về tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tiền cũ phải được khử khuẩn trước khi các tổ chức tín dụng, Kho bạc nhà nước nộp về. Ngân hàng Nhà nước (NHNN) yêu cầu các loại tiền cũ trước khi được các tổ chức tín dụng, Kho bạc nhà nước (KBNN) nộp về phải được phun khử trùng, lưu giữ trong một thời gian nhất định trước khi chi ra tùy thuộc vào khả năng cân đối của từng NHNN chi nhánh.

Tại các chi nhánh tỉnh, thành phố, NHNN cũng chuẩn bị chu đáo nước rửa tay sát khuẩn, khẩu trang y tế, găng tay,... cho các cán bộ nhân viên tiếp xúc trực tiếp với các loại tiền mặt. Phải thực hiện khử trùng, sát khuẩn thường xuyên ở những khu vực giao dịch và kho quỹ, các máy giao dịch tự động ( ATM ).

Căn cứ vào tình hình tiền mặt tại địa phương,có thể sử dụng lượng tiền mặt dự trữ trong kho tiền (các loại tiền mới in, đặc biệt là mệnh giá nhỏ) để cung ứng cho các tổ chức tín dụng. Trong trường hợp tiền mới không đủ cung ứng, có thể sử dụng tiền đã qua sử dụng và phải được khử khuẩn.

NHNN cũng yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi ngánh ngân hàng nước ngoài tăng cường các hoạt động online trong quy trình, thủ tục giao dịch tiền tệ, tín dụng, cắt giảm những thủ tục không cần thiết để hạn chế tiesp xúc trực tiếp và hạn chế đi lại. Đồng thời tuyên truyền, quảng bá các sản phẩm dịch vụ ngân hàng trực tuyết, khuyến khích người dân giảm thiểu thanh tóa tiền mặt để hạn chế nguy cơ lây lan COVID-19.

Một số nghiên cứu trên thế giới đã chỉ ra rằng tiền giấy có chứa đến 3.000 loại vi khuẩn khác nhau, có khả năng lây bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho con người. Theo số liệu nghiên cứu của Viện Vệ sinh dịch tễ TƯ, trong mỗi gam tiền giấy có tới 210 triệu vi khuẩn hiếm khí, 32.000 vi khuẩn gram âm. WHO đã phát đi thông điệp khuyến cáo người dân nên rửa tay sạch sẽ, ngừng giao dịch bằng tiền mặt bởi đây có thể là một nguồn lây nhiễm COVID-19 . Nhiều ngân hàng tại Việt Nam và trên thế giới cũng có động thái khuyến khích khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt để giảm rủi ro dịch bệnh lây lan.

Your browser does not support HTML5 video.

Cách ly tiền cũ để phòng lây nhiễm virus corona

Xem thêm: Cách tránh lây lan virus qua tiền mặt

Chi Nguyễn (t/h)