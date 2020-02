Ngán ngẩm Adorable Home mới nổi đã tràn lan hack, thực hư chuyện vài phút có cả triệu tim

Thời gian gần đây, ứng dụng Adorable Home bỗng nhiên nổi lên như một trào lưu nóng hổi đối với cư dân mạng Việt Nam và cả một số khu vực khác trên thế giới. Với hình thức mô phỏng cuộc sống cùng hình ảnh đa dạng và dễ thương, không khó hiểu khi nhiều người nhanh chóng làm quen và cuốn theo cơn sốt này. Chẳng cần đi đâu xa, chỉ lên Facebook quẹt lướt chút xíu cũng đủ thấy cơ man ảnh chia sẻ từ nhiều lầm lòng son đang chăm chồng, chăm mèo hơn cả cuộc sống đời thực của chính mình.

Thế nhưng, mặt trái của sự thật đang dần được phơi bày, chắc chắn sẽ làm phật lòng những "con sen" chân chính của Adorable Home: Nhiều phiên bản và cách thức hack game bỗng được chia sẻ rầm rộ trên Internet vài ngày trở lại đây, với lời hứa hẹn có thể kiếm "tim" - đơn vị tiền trong game - lên đến vài trăm nghìn chỉ sau vài phút động tay.

Rất nhiều kết quả tìm kiếm hiện lên từ nhiều nguồn, rầm rộ trong khoảng 2-3 ngày trở lại đây.

Một số lời hướng dẫn chi tiết trong group Facebook.

Được biết, cách thức chủ yếu để có thể thực hiện trót lọt hack Adorable Home là can thiệp vào hệ thống game nhờ một file bên ngoài, cho phép chỉnh sửa dữ liệu liên quan tới số "tim". Đối với iPhone là hệ điều hành iOS vốn khó xâm nhập và vọc vạch hơn nhưng nay vẫn có những cách đối phó được, có thể đạt mục đích tăng tiền tương tự như Android. Được biết, số tiền được phép chỉnh là 1 - 999.999, và nếu quá tay dẫn tới việc chạm mức 1.000.000 thì game sẽ tự động đưa tiền về 100.

Một số kết quả được cư dân mạng "khoe" hack thành công:

Dù vậy, việc can thiệp ứng dụng như trên vẫn có xác suất xảy ra lỗi ảnh hưởng tới hệ thống chung, có thể khiến game bị "sập" hoặc không xác định được tiến trình chơi tới thời điểm đó. Xét cho cùng, hack game cũng một phần khiến cho trải nghiệm trở nên nhàm chán vì không còn gì để chinh phục, hơn nữa chỉ cần chăm chỉ một chút là bạn đã có thể tự kiếm "tim" dư dả để dùng rồi. Vì vậy, hãy thật sự cân nhắc trước khi đi theo lời mời gọi cám dỗ này nhé!

