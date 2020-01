Ngán ngẩm 'nam thanh nữ tú' trèo lên mái chùa Tam Chúc để sống ảo

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện những hình ảnh nhóm bạn trẻ có hành vi xấu xí được cho là ghi tại chùa Tam Chúc, huyện Kim Bảng, Hà Nam khiến nhiều người bức xúc. Trong đoạn clip, một nhóm các bạn trẻ đã leo lên mái chùa Tam Chúc , tạo dáng chụp ảnh, check-in bất chấp nguy hiểm.

Nhóm 'nam thanh nữ tú' diện những bộ trang phục đẹp nhất, lung linh nhất để đi lễ chùa, du xuân đầu năm. Tuy nhiên, những hành động phản cảm của các bạn trẻ khiến nhiều người không khỏi bức xúc. Leo trèo lên mái chùa không chỉ thể hiện sự thiếu ý thức ở chốn linh thiêng mà còn là việc làm đặt bản thân mình cùng những người xung quanh vào nguy hiểm.

Quần thể chùa Tam Chúc nằm ở thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, cách trung tâm Hà Nội khoảng 60 km và cách thành phố Phủ Lý khoảng 12 km về phía Tây. Toạ lạc trên diện tích 5.100 ha, đây được xem là một trong những quần thể chùa có diện tích lớn nhất thế giới.

Trước đó, cũng để chụp ảnh sống ảo, một đôi nam nữ đã dừng ô tô giữa cao tốc Hà Nội - Hải Phòng để chụp ảnh. Nam thanh niên leo hẳn lên dải phân cách giữa đường, đứng tạo dáng cho cô gái ở bên kia đường chụp ảnh. Được biết sự việc xảy ra vào sáng 28/1, hành động nguy hiểm, coi thường tính mạng của cặp đôi khiến nhiều người bức xúc.

Sau khi sự việc xảy ra, đơn vị quản lý khai thác đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đã phối hợp với Đội tuần tra KSGT số 2 dừng xe và lập biên bản. Theo đó, chủ sở hữu xe ô tô là chị Bùi Thị L. (SN 1995), BKS 30E-316XX. Chị L. đã bị Đội tuần tra lập biên bản, xử phạt 7 triệu đồng, tước bằng lái xe 3 tháng.

Trao đổi với PV, Chỉ huy Đội tuần tra KSGT số 2 cho biết:"Với hành vi phạm trên, khung hình phạt sẽ từ 6 - 8 triệu đồng; ngoài ra còn áp dụng hình thức xử lý bổ sung tước quyền sử dụng GPLX từ 2 - 4 tháng theo Nghị định số 100/2019 NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt."

Chi Nguyễn (t/h)