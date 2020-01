Ngán ngẩm người đàn ông say xỉn chở bạn gái gây tai nạn, 'ngã giá' đền bù nếu nạn nhân chịu cưới

Anh Zang, sống ở Trung Quốc sau khi nhậu say xỉn đã lái xe chở cô Ma về nhà và gặp tai nạn, khiến cô gái bị thương nặng. Tuy nhiên, anh ta chỉ đồng ý bồi thường, nếu Ma chịu cưới anh ta.

Vụ việc xảy ra ở An Huy ( Trung Quốc ) vào hồi tháng 10 năm ngoái, khi anh Zhang tham gia một bữa tiệc tại nhà bạn. Sau khi tiệc tàn, anh ta đã hẹn đưa bạn nữ tên Ma về nhà. Trong tình trạng say xỉn , xe anh ta đã đâm vào dải phân cách, khiến cô ma bị thương nặng. 2 tháng sau, cô Ma vẫn phải nằm điều trị vì nhiễm trùng tái phát ở chân trái và chịu đau đớn do vết cắt chân phải gây ra.

Kể lại giây phút đó, Ma nói: "Tôi đột nhiên cảm thấy xe bị lật. Chân tôi đau nhói rồi tôi bất tỉnh. Khi tôi thức dậy, chân phải đã bị cắt bỏ”.

Theo báo cáo của sở cảnh sát, Zhang thừa nhận, bản thân đã điều khiển xe ô tô khi bản thân không đủ tỉnh táo. Buổi tiệc của người bạn tổ chức là nhằm mai mối cho Zhang và Ma làm quen nhau. Còn cô Ma thì cho rằng, cô đã có ý định rời đi vì không hứng thú, song bạn cô đã nài nỉ cô ở lại. Cả đều uống rượu sau đó.

Hiện trường vụ tai nạn

“Tôi định ra về bằng xe của mình song Zhang lấy chìa khóa của tôi và kéo tôi vào xe anh ấy rồi đưa đến khu phố nhà anh ta. Zhang chỉ đồng ý đưa tôi về vào 3h sáng hôm sau, sau khi tôi liên tục đòi về”, cô Ma cho hay.

Khi được báo chí phỏng vấn, anh Zhang nói rằng anh không thể xác nhận lời Ma nói vì không thể nhớ nổi những gì đã xảy ra. Theo đó, Zhang đồng ý chi trả 90.000 nhân dân tệ tiền bồi thường, song anh từ chối chi trả cho ca phẫu thuật bổ sung khi chân trái của Ma bị nhiễm trùng. Mẹ của Ma, Xia Jinhua buộc phải vay 50.000 nhân dân tệ từ gia đình và bạn bè để trang trải phần còn lại cho hóa đơn y tế của con gái.

Trong lúc đó, Zhang một mực khẳng định mình sẽ trả hết số tiền chữa trị, nếu Ma đồng ý cưới và tự nguyện viết đơn xin giảm nhẹ cho tội lái xe khi say rượu của anh ta. Anh này cho biết: “Gia đình tôi giữ nguyên quan điểm nếu cô ấy muốn vấn đề đi xa hơn, chúng tôi chỉ đền bù một lần. Ngược lại, nếu mọi chuyện lắng xuống, nhà tôi sẵn sàng đối xử với cô ấy như con gái”. Bên cạnh đó, Zhang tuyên bố sẽ sẵn sàng “chăm sóc và đem lại mọi thứ” nếu cô gái chấp nhận kết hôn.





Cô Ma cho biết mình sẽ không chấp nhận lời thỏa thuận này

Tuy nhiên, cô Ma từ chối "lời cầu hôn" của anh ta và khẳng định “Tôi thậm chí không hề thích anh ta, làm sao tôi có thể làm vợ anh ta được?”. Câu chuyện này khi đươc chia sẻ trên mạng xã hội , nhiều người không khỏi ngán ngẩm, bức xúc thay cho Ma. Đa số mọi người đều mỉa mai, phê phán hành động Zhang, tài khoản Woon Ken Chan bình luận: "Người đàn ông này là một người vô đạo đức và cố gắng nguỵ biện cho hành vi xấu xa của mình dưới dạng lòng tốt giả tạo".

Hay, tài khoản Yikmean Soon đồng tình với Ma: "Tôi ủng hộ quyết định của cô ấy. Nếu cưới anh ta, cô ấy sẽ hối hận suốt phần đời còn lại".

Theo luật giao thông ở Trung Quốc, lái xe trong tình trạng say xỉn phải đối mặt với mức án 3 năm tù giam và bị thu hồi giấy phép lái xe tối đa 5 năm nếu nồng độ cồn trong máu vượt quá 0,08%.

Trường hợp, người lái xe gây thương tích nghiêm trọng hoặc tai nạn chết người, người đó sẽ bị buộc tội hình sự và giấy phép bị hủy vĩnh viễn.

Với Zhang, nồng độ cồn trong máu của anh ta tại thời điểm gây tai nạn là 0,15%. Anh Zhang đang hy vọng đơn giảm nhẹ tội từ Ma sẽ giúp anh ta thoát khỏi cảnh phải ngồi sau song sắt nhà tù. Còn phát ngôn viên của Sở Cảnh sát tỉnh An Huy cho hay, họ đang điều tra vụ tai nạn và sẽ có hành động bảo vệ thích hợp cho Ma sau khi nhận được hồ sơ bệnh án của cô.

