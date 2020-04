Ngán ngẩm người phụ nữ không đeo khẩu trang còn chửi bới lực lượng chức năng

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip một người phụ nữ mặc áo đỏ không đeo khẩu trang theo quy định dù tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Theo đoạn clip, người phụ nữ mặc áo khoác đỏ, chở theo con nhỏ vào chợ mua đồ ăn, tuy nhiên người này lại không đeo khẩu trang. Khi bị người xung quanh nhắc nhở, thay vì đeo khẩu trang thì người phụ nữ lại lớn tiếng thách thức, chửi bới lực lượng chức năng.

Thậm chí, người này sau đó còn ngang ngược đe dọa, chỉ tay chửi rủa những người dân xung quanh đang góp ý. Cuối đoạn clip, người phụ nữ vẫn thản nhiên đi chợ mua thịt như không có chuyện gì xảy ra và tuyệt nhiên ẫn không đeo khẩu trang.

Một số người cho rằng, những người có nhiệm vụ đã khỗng xử lý người phụ nữ này kiên quyết. Vụ việc được cho là xảy ra vào sáng ngày 9/4, tại một khu chợ ở phường Hợp Giang, TP. Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Cũng trong ngày 9/4, Công an TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đã bắt tạm giam, khởi tố bị can Nguyễn Văn Thắng (SN 1998, trú thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước, Bình Định) về hành vi chống người thi hành công vụ. Được biết, vào chiều 5/4, tổ công tác UBND phường Nguyễn Văn Cừ đang đi tuyên truyền người dân phòng dịch COVID-19 thì phát hiện Nguyễn Văn Thắng cùng Võ Minh Kiệt, Lê Quang Kiên (đều 27 tuổi, cùng ngụ thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước) không mang khẩu trang, tụ tập đông đức tại công viên ven biển.

Tổ công tác đã lại gần nhắc nhở, yêu cầu nhóm thanh niên đeo khẩu trang và về nhà tránh dịch nhưng cả 3 không chấp hành, thậm chí còn đi xuống tắm biển. Tổ công tác tiếp tục yêu cầu 3 thanh niên về nhà thì Thắng lên tiếng chửi bới, thóa mạ tổ công tác, thậm chí còn lao vào đánh một cán bộ Công an. Khi được đưa về trụ sở làm việc, đối tượng vẫn tiếp tục chửi bới, thách thức lực lượng chức năng.

Chi Nguyễn (t/h)