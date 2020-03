Ngán ngẩm nữ ninja đi xe SH nhất quyết không nhường đường cho xe rác

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip một nữ ninja đi xe SH nhất quyết không nhường đường khiến nhiều người ngán ngẩm, ngao ngán. Đoạn clip được cho là quay tại Triều Khúc, Tân Triều, Hà Nội

Theo đó, trong clip có một cô gái đi xe SH, mặc áo chống nắng màu đỏ, đeo kính râm và khẩu trang che kín mặt đi ngược chiều với một công nhân đẩy xe rác trong đoạn đường chật hẹp. Dù con đường chật hẹp, đông người qua lại nhưng cả ai không chịu nhường nhau, dừng giữa đường cự cãi.

Dừng xe giữa đường khiến con ngõ hẹp chật cứng, ùn tắc

Do con ngõ khá chật hẹp nên sau đó đã bị ùn tắc, xe cộ đỗ chật cứng. Trong khi nhiều người bức xúc vì phải chờ để được đi, bấm còi liên tục nhưng cô gái này vẫn ngoan cố dừng lại cự cãi. Thậm chí, sau đó nữ ninja này còn thản nhiên bấm điện thoại mặc cho con ngõ nhỏ chật cứng người.

Những người dân chứng kiến sự việc tỏ ra vô cùng bức xúc trước cách hành xử vô ý thức của người phụ nữ. Thậm chí, có nhiều người đã lên tiếng chửi bới, lại gần người này để nói chuyện phải quấy. Đáng chú ý, một người trong lúc nóng giận đã lao vào, lột kính, giật khẩu trang của cô gái để mọi người cùng nhìn rõ mặt. Sau đó, nữ ninja đành phải nhún nhường, phóng xe đi mặc cho mọi người vẫn đang bức xúc chửi bới đằng sau.

Cô gái còn thản nhiên đứng bấm điện thoại

Sau đó, đoạn clip trên đã được đăng tải trên mạng xã hội và thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Đa phần cộng đồng mạng đều tỏ thái độ gay gắt, chỉ trích hành động của người phụ nữ ngang ngược trên. Tài khoản H.G. bình luận: "Ra đường rất nhiều phụ nữ như thế này, không biết làm sao mà cái thái độ ngang ngược kinh khủng. Bình thường mình va phải mình cũng nhịn cho qua chứ đứng cãi nhau với mấy người này chỉ bực mình và tốn thời gian".





Bạn R.L cũng đồng tình:"Đúng là bán xăng cho phụ nữ là một tội ác. Ra đường không kiêng nể ai, bất chấp hành động của mình gây ảnh hưởng đến nhiều người khác. Yêu cầu lần sau gặp những đối tượng ngang ngược thế này thì gô cổ lên phường bởi hành vi gây mất trận tự".

Một số người khác lại cho rằng việc tự ý động vào đồ của cô gái như vậy không hẳn là tốt. Một người dùng bình luận:"Mỗi người nhường nhịn nhau một chút có phải hay hơn không. Không cần phải động tay động chân như thế đâu". Hiện đoạn clip trên vẫn đang được cư dân mạng bình luận sôi nổi.

Your browser does not support HTML5 video.

Chi Nguyễn (t/h)