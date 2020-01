Ngán ngẩm ông bố say bí tỉ, lao ra chặn đầu ô tô khiến con trai phải chạy theo xin lỗi tài xế

Ông bố say bí tỉ chặn đầu xe ô tô rồi òa khóc nức nở giữa đường khiến tài xế được một phen hoảng hốt.

Ngày 13/1, trên mạng xã hội facebook xuất hiện một đoạn clip ghi lại người đàn ông say xỉn lao ra đường chặn đầu, quấy rối tài xế xe ô tô khiến nhiều người xôn xao. Theo thông tin trên clip, vụ việc trên xảy ra vào khoảng 11h50 ngày 13/1. Vào thời điểm trên, một người đàn ông trung niên mặc áo xám đi hiên ngang giữa đường, cản trở các phương tiện giao thông khác. Bất ngờ, khi thấy một chiếc ô tô đang lưu thông trên đường, người đàn ông có biểu hiện say xin tiến đến chặn đầu xe ô tô rồi bật khóc nức nở.

Người đàn ông lao ra giữa đường

Thấy vậy một chàng trai trẻ mặt áo đen đi theo, được cho là con của ông bố say bí tỉ này liền tiến lại can ngan bố mình. Chàng trai vừa cố kéo bố dậy, vừa xin lỗi tài xế ô tô trước tình cảnh này. Tuy nhiên, ông bố vẫn không dừng việc khóc lóc khiến tài xế đành phải lên tiếng: "Bố hả em ? Chịu khó ôm bố cho anh đi qua với".

Nằm vật lên mũi ô tô "ăn vạ"

Ngay sau khi đoạn clip trên được đăng tải, cư dân mạng đã nhanh chóng quan tâm và chia sẻ, bày tỏ cảm xúc và bình luận. Phần đông người đều cảm thấy ngán ngẩm trước việc ông bố say bí tỉ đến mức không làm chủ được hành động của mình, cản trở giao thông, làm phiền người khác.

Sau khi triển khai Nghị định 100/2019/NĐ-CP, việc siết chặt xử phạt các vi phạm nồng độ cồn đã làm giảm nhiều trường hợp nhâu xỉn tham gia giao thông. Tại các quán nhậu, không khí khá trầm lắng và vắng khách, đặc biệt vào buổi tối. Không rõ người đàn ông kia đã uống say đến mức nào, nhưng không ít người cho rằng thật may là ông ta đã không tham gia giao thông trong tình trạng như vậy kẻo tiền mất, tật mang.

Tài khoản T.L bình luận: “Chắc say đến nỗi không biết mình đang làm gì luôn ý… Nếu không có con trai đi cùng thế thì không biết bao giờ ông bố mới về đến nhà được”.

“May mắn là ban ngày chứ ban đêm trời tối mà đứng giữa đường như vậy nguy hiểm quá! Thật coi thường Sức Khỏe và tính mạng của bản thân mình”, bạn Y.H. bình luận.

Hiện, vụ việc vẫn đang nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng.

Chi Nguyễn (t/h)