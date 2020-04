Ngăn ngừa COVID-19 ở Indonesia: Đóng giả ma canh giữ 'dọa' người dân ở nhà

Tính đến sáng 14/4, Indonesia đã ghi nhận tổng cộng 4.557 ca mắc COVID-19 với 399 người tử vong. Số ca tử vong ở nước này cao nhất khu vực Đông Nam Á.



Trước tình hình này, Tổng thống Joko Widodo đã tuyên bố dịch COVID-19 ở Indonesia là "thảm họa quốc gia phi tự nhiên" vào hôm thứ 2 (13/4), theo Asiaone.



Tuy nhiên, ông Joko Widodo đã không đồng ý áp đặt lệnh phong tỏa toàn quốc để kiềm chế dịch COVID-19 mà yêu cầu người dân thực hiện giãn cách Tuy nhiên, ông Joko Widodo đã không đồng ý áp đặt lệnh phong tỏa toàn quốc để kiềm chế dịch COVID-19 mà yêu cầu người dân thực hiện giãn cách xã hội và giữ vệ sinh tốt.

Số ca tử vong ở Indonesia cao nhất khu vực Đông Nam Á.



Thế nhưng, không phải người dân nào cũng có ý thức tự chấp hành. Bởi vậy, một ngôi làng nhỏ ở Indonesia có tên là Kepuh (trên đảo Java) đã triển khai một biện pháp vô cùng đặc biệt. Với hi vọng giữ chân người dân trong nhà, làng đã triển khai một "đội quân ma" để tuần tra các con đường, đặc biệt vào ban đêm.



Những bóng ma trắng toát lướt qua lướt lại khiến người lớn trẻ nhỏ không dám bước chân ra đường. Thế nên dạo gần đây, nhiều người đồn thổi làng Kepuh đang bị ma ám khi nhiều người tận mắt chứng kiến những bóng trắng bỗng nhiên chạy vụt ra đường rồi nhanh chóng biến mất dưới ánh trăng. Thực tế, đây chỉ là biện pháp "dọa" người dân ở nhà mà thôi, theo SCMP.



Anh Anjar Pancaningtyas - người đứng đầu một nhóm thanh niên của làng Kepuh cho biết: "Chúng tôi muốn tạo ra sự khác biệt cũng như hiệu ứng răn đe bởi "Pocong" rất kỳ quái và đáng sợ". Anh cũng cho biết, nhóm đang phối hợp với cảnh sát thực hiện sáng kiến độc đáo này để thúc đẩy việc giãn cách xã hội, ngăn ngừa dịch bệnh lây lan.



Pocong chính là những hình thù ma quái được bọc trong những tấm vải liệm trắng với khuôn mặt trắng bệch cùng đôi mắt thâm đen; nó đại diện cho linh hồn của người chết bị mắc kẹt trong tấm vải liệm theo văn hóa dân gian Indonesia.

Với hi vọng giữ chân người dân trong nhà, làng đã triển khai một "đội quân ma" để tuần tra các con đường, đặc biệt vào ban đêm.

Khi mới triển khai, sáng kiến này tạo phản ứng ngược vì nhiều người dân tò mò đổ ra đường để tận mắt chứng kiến thây ma. Tuy nhiên, sau khi thay đổi chiến thuật khiến các pocong tuần tra ngẫu nhiên có thể xuất hiện ở bất cứ đâu đã dọa người dân mất mật, phải bỏ chạy về nhà.



Một người dân trong nhóm "dọa ma" cho biết: "Từ khi pocong xuất hiện, cha mẹ và Một người dân trong nhóm "dọa ma" cho biết: "Từ khi pocong xuất hiện, cha mẹ và Trẻ em không ra khỏi nhà nữa. Người dân cũng bớt tụ tập hay ở lại trên đường sau buổi cầu nguyện tối.



Trưởng làng Priyadi cũng bổ sung, đây là sáng kiến hay để người dân có ý thức hơn trong việc hạn chế giãn cách xã hội.

Your browser does not support HTML5 video.

Video: Vietnamnet



Thùy Nguyễn (t/h)