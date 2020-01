Ngăn ngừa virus corona lây lan, chính phủ Trung Quốc cấm tổ chức các hoạt động tụ tập đông người

Theo Vietnamplus, ngày 30/1, bản hướng dẫn được Bộ Dân chính và Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc đã yêu cầu các tổ chức cộng đồng nông thôn và thành thị, phối hợp với các cơ quan y tế địa phương nhằm tăng cường giám sát các triệu chứng mắc bệnh viêm phổi do virus corona chủng mới (2019-nCoV), đối với những người trở về từ các vùng dịch và các nơi khác, cũng như yêu cầu họ theo dõi Sức Khỏe tại nhà.

Trong bản hướng dẫn cũng yêu cầu các tổ chức trên tuyên truyền kiến thức phòng chống dịch và kịp thời cập nhật thông tin trên địa bàn thông qua ứng dụng WeChat và các nền tảng khác. Các địa điểm công cộng cũng phải đảm bảo vệ sinh sạch sẽ, khư trùng và thông thoáng. Bên cạnh đó, các dịch vụ tại các thư viện công cộng, khu vui chơi giải trí, các phòng tập thể dục thể thao, các trung tâm trông nom người cao tuổi cũng tạm bị đình chỉ.

Chính phủ Trung Quốc cấm tổ chức các hoạt động tụ tập đông người, ngăn chặn virus lây lan

Đồng thời, Bộ Dân chính Trung Quốc thông báo tạm thời đóng cửa khu vực tiếp dân do sự bùng phát của virus corona chủng mới và thời điểm khu vực mở trở lại, tùy thuộc vào diễn biến dịch bệnh. Trong thông báo nêu trên, bộ cho biết các tổ chức xã hội lan truyền các thông tin giả mạo và sai lệch hoặc tham gia các hoạt động bất hợp pháp trong giai đoạn dịch bệnh trên bùng phát sẽ bị xử phạt nghiêm khắc. Các cơ quan quản lý những tổ chức xã hội ở các cấp được khuyến cáo, không nên tổ chức các buổi tập huấn và học tập, để ngăn ngừa việc tụ tập đông người.

Các dây chuyền chế biến thực phẩm cũng như các lò giết mổ gia súc được Bộ Nông nghiệp Trung Quốc hối thúc đẩy nhanh việc nối lại hoạt động sản xuất nhằm tăng nguồn cung ứng thực phẩm trong bối cảnh bùng phát dịch bệnh trên. Kể từ khi xảy ra dịch bệnh, đa số các nhà máy đã đóng cửa trong dịp nghỉ tết Nguyên đán nhằm ngăn chặn sự lây lan.

Do sự bùng phát virus corona chủng mới, giá cả thực phẩm tăng vọt và nguồn cung thực phẩm bị thiếu hụt tại một số thành phố ở Trung Quốc do hoạt động vận tải bị gián đoạn và người dân tăng cường mua sắm tích trữ hàng hóa. Bộ Giao thông vận tải Trung Quốc đã ra tuyên bố kêu gọi các nhà chức trách địa phương không đóng cửa các tuyến đường cao tốc và các tuyến đường chính nối giữa các tỉnh.

Theo SCMP, hiện đang có ít nhất 80 người chết vì virus cornoa và hơn 2800 người nhiễm bệnh được ghi nhận ở Trung Quốc. Trong đó tỉnh Hồ Bắc là nơi có nhiều người nhiễm bệnh nhất, với 95% ca tử vong và hơn 50% ca nhiễm bệnh.



Your browser does not support HTML5 video.

Trung Quốc công bố 3 loại thuốc trị virus corona mới gây viêm phổi Vũ Hán - Báo Thanh Niên

Minh Tú (t/h)