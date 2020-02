Thương bạn trong nhà tạm giam thèm ma tuý, ngang nhiên tới ‘nhờ’ công an chuyển hộ

Ngày 20/2, Công an huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết cơ quan đang tạm giữ một đối tượng ngang nhiên mang ma tuý tới nhờ công an huyện "tuồn" cho bạn nghiện trong tù. Đối tượng tên Phạm Bá Hiếu (35 tuổi, trú bản Éo, xã Phú Xuân, huyện Quan Hóa, Thanh Hóa) đã bị tạm giữ để điều tra, làm rõ hành vi trên.

Trước đó, theo Công an huyện Quan Hóa, sáng 18/2 vừa qua, Hiếu mang theo 1 túi nilon đen, bên trong có 1 dây sữa và 1 gói thuốc lá Thăng Long đến cổng Công an huyện Quan Hóa. Tại đây, Hiếu nhờ người quen gửi cho bạn tên P.B.M. đang bị tạm giam tại Công an huyện Quan Hóa. Thiếu úy Lê Xuân Lưu đang kiểm tra gói hàng trước khi mang vào thì phát hiện trong bao thuốc lá có 1 gói nhỏ chứa nhiều cục vụn màu trắng và đỏ. Nghi ngờ số vụn trên là ma túy, thiếu úy đã báo cáo lãnh đạo Công an huyện Quan Hóa.

Sau đó, Hiếu đã bị cơ quan công an triệu tập làm việc. Tại trụ sở, Hiếu khai nhận số vụn trên là ma túy, Hiếu đã mua về sử dụng từ trước đó. Đối tượng cho rằng nay bạn nghiện đang trong phòng tạm giam sẽ rất... thèm thuốc nên đối tượng đã bỏ ma túy vào bao thuốc lá, đem tới trụ sở công an huyện nhờ người "tuồn" vào trong cho bạn.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Quan Hóa điều tra, làm rõ.

Trước đó, hai đối tượng Xồng Bá Và (SN 1988) và Xồng Bá Hử (SN 1989) trú xã Mường Ải, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An đã bị TAND tỉnh Nghệ An xét xử về tội danh Mua bán trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng, vào tháng 5/2019, Hử tới thị trấn Mường Xén tìm gặp một người đàn ông ở TP., muốn tìm nguồn để đưa hàng cho người này. Trao đổi giá cả xong, Hử tìm bạn thân là Và tới trao đổi việc làm ăn. Đến tháng 7/2019, Và trở thành trung gian cho Hử đặt vấn đề mua bán ma túy cho hai người đàn ông người Lào.

Sau khi bàn bạc xong, đến ngày 23/7, đôi bạn Và và Hử hẹn gặp hai người đàn ông Lào tại khu vực bản Bà, xã Hữu Kiệm để cất dấu hàng. Trước đó, Hử đã đặt mua 360 triệu tiền ma túy từ người đàn ông ở TP. Vinh. Đến ngày 24/7, cả nhóm người trên di chuyển tới chỗ cất dấu ma túy, Hử còn thủ theo một quả lựu đạn. Tuy nhiên, sau đó các đối tượng đã bị ổ Công tác Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn bắt quả tang và bắt giữ, tịch thu tang vật. Ngày 9/1, HĐXX tuyên bố hai bị cáo nhận án Tử hình về tội danh Buôn bán trái phép chất ma túy.

Chi Nguyễn (t/h)