Ngáo đá cầm dao la hét, khống chế 4 học sinh rồi đâm công an trọng thương

Được biết, trước đó đối tượng Chiến có biểu hiện phê ma túy, tay cầm theo dao vừa đi vừa vung rồi la hét. Thấy vậy, người dân xung quanh nhanh chóng báo công an.

Tin tức mới nhất ngày 14/3, theo báo Công Lý, Công an huyện Thống Nhất (Đồng Nai) đã tiến hành bắt tạm giam Nguyễn Văn Chiến (SN 1986, ngụ huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang ) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích.

Theo như thông tin ban đầu, vào chiều ngày 11/3 người dân ở xung quanh khu vực cây xăng Thanh Sơn (Quốc lộ 20, thuộc xã Quang Trung, huyện Thống Nhất) thấy một thanh niên vừa cầm dao vừa la hét liền vội báo công an.

Đối tượng Nguyễn Văn Chiến.



VOV cũng thông tin, vụ việc được xác định xảy ra ở Cây xăng Thanh Sơn, xã Quang Trung. Đối tượng là Nguyễn Văn Chiến có biểu hiện ngáo đá, vừa đi vừa la hét, trên tay cầm một con dao sắt cán gỗ dài khoảng 40cm.

Ngay khi nhận được tin báo của người dân, Trung tá Huỳnh Văn Cang – Trưởng Công an xã Quang Trung đã trực tiếp chỉ đạo Tổ công tác xuống hiện trường để xử lý vụ việc. Cụ thể, tổ công tác gồm 3 công an xã gồm Mai Văn Long, Phạm Trần Minh Luân, Võ Minh Hoàn cùng 1 dân phòng và 2 dân quân.

Khi thấy lực lượng công an xuất hiện, Chiến đã cầm dao chạy đến Trung tâm ngoại ngữ Đông Âu gần đó. Đối tượng tiếp tục la hét rồi xông vào trong trung tâm, cầm dao khống chế 4 em học sinh bên trong, không cho ra ngoài.

Ảnh minh họa.



Mặc công an vận động thuyết phục, đối tượng nhất quyết không nghe theo mà còn ngày càng hung hãn. Sau đó, Chiến bất ngờ cầm dao tấn công vào Tổ công tác khiến đồng chí Võ Minh Hoàn bị đâm trọng thương ở tay trái. Sau đó, đồng chí này được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Dầu Giây để điều trị, băng bó vết thương.

Sau đó, Tổ công tác đã bất chấp nguy hiểm lao vào khống chế đối tượng để đảm bảo an toàn cho các học sinh. Sau khi bị khống chế, Chiến bị đưa về trụ sở công an lập hồ sơ chuyển công an huyện xử lý.

Đến ngày 14/3, khi đối tượng đã hoàn toàn tỉnh táo trở lại, Công an huyện Thống Nhất đã tiến hành lấy lời khai. Hiện vụ việc vẫn đang được củng cố hồ sơ để xử lý theo Pháp luật

Thùy Nguyễn (t/h)