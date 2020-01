Ngất ngây vẻ đẹp của những thiên đường hoa có 1-0-2 trên thế giới

Mỗi một loài hoa đều sở hữu vẻ đẹp độc đáo riêng biệt. Nếu là người yêu hoa và mong muốn tận hưởng những khoảnh khắc hòa mình với thiên nhiên, đắng chìm trong khung cảnh thơ mộng thì những thiên đường hoa này chắc chắn sẽ khiến bạn không thể rời mắt

Cánh đồng hoa oải hương - Provence (Pháp)

Nằm ở phía Đông Nam nước Pháp, Provence được mệnh danh là thiên đường của hoa oải hương (Lavender). Đây là một vùng đất thanh bình, nên thơ với khí hậu trong lành, mát mẻ quanh năm, bầu trời lúc nào cũng trong xanh và ánh nắng ngập tràn khắp nơi.

Đặc biệt, cứ đến tháng 6, tháng 8 hàng năm là Provence lại ngập trong sắc tím mơ màng của hoa oải hương. Những thị trấn nổi tiếng nhất phải kể đến làng Gordes, Luberon hay Valensole… Tới đây, du khách có thể ngắm nhìn những cánh đồng hoa oải hương trải dài như bất tận với hương thơm ngào ngạt.

Để di chuyển tới Provence, du khách khởi hành từ Paris có thể đi tàu thẳng tới Provence và đón ô tô để tới với cánh đồng oải hương. Hoặc di chuyển bằng máy bay xuống thành phố cảng Marseille, sau đó từ thành phố cảng này tiếp tục đi tàu tới Provence.

Hoa oải hương có mùi thơm nồng và mang lại cảm giác bình yên, giúp bạn ngủ ngon hay giảm bớt đau đầu. Tới Provence, du khách có thể mua những bông oải hương ướp khô, tinh dầu, nước hoa hoặc túi thơm… về làm quà cho gia đình và bạn bè.

Hoa cẩm tú cầu - Azores (Bồ Đào Nha)

Quần đảo Azores nổi tiếng với những đóa hoa cẩm tú cầu. Đến hẹn lại lên, cứ vào mỗi mùa hè, hoa cẩm tú cầu nở rộ khắp đảo Faial, quần đảo Azores khiến cả vùng đất này như được khoác thêm tấm áo xanh rực rỡ.

Faial, còn có tên gọi khác là Đảo Xanh, một trong chín hòn đảo thuộc quần đảo Azores, Bồ Đào Nha. Cẩm tú cầu xanh biếc ngập khắp các con đường và cánh đồng là đặc trưng của mùa hè nơi đây.

Trên đảo Faial từng có núi lửa hoạt động lần cuối vào năm 1957-1958. Quá trình phun trào núi lửa đã giúp hòn đảo rộng thêm hơn 2 km về phía bờ biển và trở nên màu mỡ hơn. Dung nham bổ sung nước, carbon dioxide, lưu huỳnh dioxide, hydrogen sulfide và hydrogen chloride cho đất khiến đất trên đảo Faial trở nên màu mỡ và giàu axit, tạo điều kiện thuận lợi cho hoa cẩm tú cầu sinh sôi. Tính axit cao trong đất còn giúp cẩm tú cầu phát triển lá và sắc tố trên hoa.



Tời Faial bạn sẽ kinh ngạc khi thấy những bông cẩm tú cầu sặc sỡ mọc ở ven đường, trên những cánh đồng và trải dài khắp các ngọn đồi. Hoa nở rộ nhất vào tháng 7, tháng 8. Thời gian này, người dân địa phương còn tổ chức lễ hội hoa cẩm tú cầu, trang trí nhà ở, khu vườn và nơi làm việc của họ với màu xanh biếc để hòa hợp với khung cảnh trên hoàn đảo. Một điều du khách cần lưu ý là tuy cẩm tú cầu có mặt ở mọi nơi trên đảo nhưng việc hái hoa bị coi phạm pháp.

Cánh đồng hoa tulip - Lisse (Hà Lan)

Vườn hoa Keukenhof ở thị trấn Lisse, phía nam Thủ đô Amsterdam, Hà Lan là địa điểm quen thuộc với những người yêu hoa tulip. Khí hậu mát mẻ và mùa xuân kéo dài đã khiến nơi đây trở thành vùng đất lý tưởng cho những bông hoa tulip khoe sắc. Vườn hoa Keukenhof tại thị trấn Lisse được xem là vườn hoa tulip nổi tiếng nhất thế giới, thu hút hàng nghìn người khách đến chiêm ngưỡng mỗi năm.

Xung quanh thành phố Lisse, những cánh đồng hoa tulip đủ màu sắc trải dài đến tận chân trời tựa như những thảm hoa khổng lồ dệt nên bức tranh tuyệt đẹp của mùa xuân. Đến đây, du khách có thể rong chơi qua những cánh đồng hoa bằng xe đạp, hoặc đi bộ để rồi đắm chìm trong những đường hoa rực rỡ đang khoe sắc.

