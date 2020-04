Ngày 10/4, Đà Nẵng và Bình Thuận không còn bệnh nhân COVID-19

10 giờ ngày 10/4, hai bệnh nhân cuối cùng nhiễm COVID-19 liên quan đến BN 34 đã được công bố khỏi bệnh sau 1 tháng điều trị. Hai bệnh nhân này, một lớn tuổi nhất, một nhỏ tuổi nhất trong số các bệnh nhân COVID-19 đã được chữa khỏi tại Bình Thuận.

Hơn 1 tuần qua, bệnh nhân được điều trị tích cực, cả 2 đều có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 3 lần. Sau khi được công bố khỏi bệnh, hai bệnh nhân sẽ được chuyển đến cơ sở điều trị COVID-19 tỉnh Bình Thuận để tiếp tục cách ly, theo dõi, giám sát 14 ngày.

Đến thời điểm hiện tại, 12 bệnh nhân COVID-19 có nguồn lây từ BN 34 đã được điều trị khỏi bệnh (kể cả BN 34). Bao gồm: BN 37 (nhân viên BN 34), BN 38 (con dâu BN 34), BN 40 (cháu BN 34), BN 41 (chồng BN34), BN 42 (con trai BN 34), BN 43 (sui gia BN 34, mẹ BN 38), BN 36 (người giúp việc BN 34) và BN 44 (12 tuổi, con của BN 37) tại Bình Thuận. Ngoài ra còn 3 BN là đối tác tại TP.HCM là các BN 45, 48 và 65.

Sau khi hoàn tất việc điều trị cho tất cả các bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh, toàn bộ y bác sĩ, điều dưỡng, hộ lý của khoa Truyền nhiễm - Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận sẽ được đưa đến nhà khách Bộ Công an ở Mũi Né để nghỉ dưỡng và cách ly thêm 14 ngày.



Còn tại Đà Nẵng, ngày 10/4, bệnh nhân COVID-19 của địa phương này là chị T.N.T.M. (27 tuổi, quốc tịch Việt Nam, làm việc cho nhà hàng tại thành phố Lund, Thụy Điển) cũng được công bố khỏi bệnh.



Bác sĩ Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng, cho biết, nữ bệnh nhân được bố trí nằm ở khoa riêng biệt, tiệt trùng toàn bộ. Mỗi ngày các bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân 8-10 lần. Sau 17 ngày điều trị, bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Theo Sở Y tế thành phố, toàn bộ 50 y tá, bác sĩ của Bệnh viện Đà Nẵng sẽ được tạo điều kiện đến một khách sạn cách ly 14 ngày trước khi được về nhà.



Lãnh đạo Sở Y tế cũng cho biết đến nay trên địa bàn thành phố đã không còn ai dương tính bệnh nhân COVID-19. Tính đến thời điểm này, các bệnh viện của thành phố còn cách ly điều trị, theo dõi 28 trường hợp.



