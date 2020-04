Ngày 18/4, thêm 3 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh, Việt Nam chữa khỏi cho 201 ca

Thông tin từ tiểu Ban điều trị - Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, hôm nay (18/4), đã có thêm 03 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Như vậy, đến thời điểm này tại Việt Nam đã có tổng cộng 201 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (chiếm 75% tổng số bệnh nhân).

BN 97 được điều trị tại Bệnh viện điều trị COVID-19 Cần Giờ

TS.BS Nguyễn Minh Quân – Giám đốc Bệnh viện Quận Thủ Đức kiêm Giám đốc Bệnh viện Điều trị COVID-19 Cần Giờ cho biết, đây là ca bệnh COVID-19 cuối cùng còn điều trị tại cơ sở này. Sau khi được công bố khỏi bệnh, bệnh nhân sẽ tiếp tục được dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, TS. Quân cho biết, cuộc chiến đấu với kẻ thù nguy hiểm như COVID-19 không hề đơn giản. Toàn thể nhân viên y tế tại bệnh viện phải luôn trong tinh thần sẵn sàng chiến đấu những ngày tiếp theo.

Cùng ngày, tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi, TP.HCM có 02 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh gồm:



BN 151 (nữ, 45 tuổi, quốc tịch Brazil), ngày vào viện: 25/3/2020. Bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm 3 lần liên tiếp âm tính với SARS-CoV-2 vào các ngày 15, 16 và ngày 17/4/2020.

BN 207 (nam, 49 tuổi, quốc tịch Brazil), ngày vào viện: 30/3/2020. Bệnh nhân có tiến triển tốt và trong các ngày từ ngày 13/4/2020- 17/4/2020 các kết quả xét nghiệm đều âm tính. Hiện tại sức khỏe của bệnh nhân này ổn định, không ho, không sốt, không khó thở, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.

Hai bệnh nhân được điều trị tại BV dã chiến Củ Chi

Tất cả các trường hợp trên sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

Đến thời điểm này, TP.HCM đã có 49 trường hợp người bệnh COVID-19 được công vố khỏi bệnh (03 ca ban đầu, giai đoạn 1; 46 ca mới: BN 32, BN 45, BN 48, BN 53, BN 54, BN 64, BN 65, BN 66, BN 75, BN 79, BN 80, BN 81, BN 82, BN 83, BN 89, BN 90, BN 95, BN 96, BN 97, BN 98, BN 99, BN 100, BN 119, BN 120, BN 121, BN 125, BN 126, BN 142, BN 150, BN 151, BN 152, BN 153, BN 157, BN 159, BN 160, BN 171, BN203, BN 204, BN 234, BN 92, BN 124, BN 127, BN 143, BN 158, BN 207, BN 235).

Việt Nam hiện chỉ còn 67 bệnh nhân (66 người Việt Nam và 1 người nước ngoài) đang được chăm sóc, điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh bao gồm bệnh viện tuyến Trung ương, bệnh viện tuyến tỉnh, bệnh viện chuyên khoa, bệnh viện tuyến huyện,... Đa số các bệnh nhân đều có sức khỏe ổn định, chỉ có 3 ca nặng. Đã có 17 trường hợp âm tính với virus SARS-CoV-2 lần 1, trong đó 4 trường hợp âm tính từ 2 lần trở lên.

Tính đến sáng 18/4, Việt Nam ghi nhận 268 trường hợp mắc COVID-19, trong đó:



- 160 người từ nước ngoài chiếm 59,7%;



- 108 người lây nhiễm trong cộng đồng chiếm 40,3%.



Tin vui là lần đầu tiên trong vòng 1 tháng qua, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới trong 48h.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 69.045, trong đó:



- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 324;



- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 11.549;



- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 57.172.4.



