Chất lượng không khí miền Bắc có hại cho sức khỏe, miền Nam ở mức kém

Ngày hôm nay 20/2, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia , các tỉnh miền Bắc tiếp tục chịu ảnh hưởng yếu của không khí lạnh, sáng có mưa phùn và sương mù rải rác, ngày nắng, nhiệt độ tăng chậm so với ngày 19/2 nên trời vẫn rét. Trong khi đó, Nam Bộ có nơi nắng nóng 35 độ C.

Ở Bắc Bộ nhiều nơi sương mù, chất lượng không khí trở xấu

Theo thông tin từ Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường), Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Trang thông tin điện tử và nền tảng ứng dụng PAM Air (do Công ty Cổ phần Tư vấn và Tích hợp công nghệ D&L quản lý), Air Visual (thuộc Tổ chức IQAir có trụ sở chính tại Thụy Sỹ), các hệ thống đo chỉ số chất lượng không khí vào lúc 5h tại nhiều điểm quan trắc ở các tỉnh phía Bắc ở mức đỏ-nhóm nhạy cảm gặp phải các vấn đề về Sức Khỏe nghiêm trọng hơn. Còn ở các tỉnh phía Nam hầu hết ở mức cam-không tốt cho nhóm nhạy cảm.

Trong đó, Air Visual ghi nhận 1 điểm ở ấp Xuân Thới Đông 2 (Thành phố Hồ Chí Minh), tại miền Bắc, gồm Trần Hưng Đạo (Thị xã Sơn Tây, Hà Nội), Ba Tháng Hai (Thành phố Thái Nguyên) PAM Air ghi nhận 5 điểm, Thư viện cộng đồng xã Song Khê và Thư viện tỉnh Bắc Giang (Bắc Giang), Thư viện thành phố Chí Linh (Hải Dương) chỉ số trên 200. Chỉ số này cảnh báo xấu về sức khỏe người dân.

Trong ngày 20/2, Dự báo thời tiết ở các nơi như: Phía Tây Bắc Bộ sáng sớm có nơi có sương mù; riêng khu Tây Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ và trời rét. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C, riêng khu Điện Biên, Lai Châu 23-26 độ C.

Nam Bộ nắng nóng 35 độ C, chất lượng không khí ở mức cam (mức kém)

Tại các khu vực phía Đông Bắc Bộ sáng có mưa phùn và sương mù rải rác, gió Đông cấp 2-3. Trời rét, có ngưỡng nhiệt độ cao nhất 19-22 độ C, có nơi trên 22 độ C.

Buổi sáng ở khu vực Hà Nội có mưa phùn và sương mù, gió Đông Bắc cấp 2-3, trời rét, nhiệt độ cao nhất là 20-22 độ C.

Khu vực Bắc Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, có gió nhẹ. Ban ngày trời rét, nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2-3, nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, phía Nam 29-32 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ ở Tây Nguyên cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C; ở Nam Bộ 31-34 độ C, có nơi 35 độ C.

Your browser does not support HTML5 video.

Chất lượng không khí Hà Nội trong top ô nhiễm thế giới - VTC 14

Minh Tú (t/h)