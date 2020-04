Ngày 20/4 thêm 5 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh, Việt Nam đã chữa khỏi cho 207 ca

Thông tin từ tiểu Ban điều trị - Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, hôm nay (20/4), cả nước đã có 05 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh. Trong đó có 02 bệnh nhân người nước ngoài và 03 bệnh nhân quốc tịch Việt Nam. Cụ thể như sau:

Tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình có 01 bệnh nhân khỏi bệnh. Đó là BN 228 là nam, 29 tuổi, có địa chỉ tại tỉnh Bắc Giang. Bệnh nhân từ nước ngoài về, nhập cảnh ngày 20/3.

Sau khi nhập cảnh, bệnh nhân được chuyển tới khu cách ly tập trung tại Lữ đoàn 241, tỉnh Ninh Bình. Bệnh nhân nhập viện điều trị ngày 6/4. Bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính 3 lần vào các ngày 12, 14 và 19/4.

Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh ngày 20/4

Tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo- Hà Tĩnh có 02 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, gồm:

BN 210 là nữ, 26 tuổi, địa chỉ ở huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, từ Thái Lan về nước ngày 20/3. Trước đó cô có tiếp xúc gần với bệnh nhân 146.

Sau khi nhập cảnh, cô được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh đưa về khu cách ly của tỉnh. Bệnh nhân nhập viện điều trị từ ngày 30/3. Bệnh nhân đã có 2 lần xét nghiệm âm tính vào các ngày 15/4 và 19/4, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.

BN 238 là nữ, 17 tuổi, có địa chỉ tại thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, là lao động tự do tại Thái Lan, trước đó có ở cùng bạn (bệnh nhân 210) tại Thái Lan.



Ngày 17/3, bệnh nhân đi xe ôtô từ Bangkok, Thái Lan về Việt Nam; ngày 18/3 nhập cảnh qua Cửa khẩu Cha Lo, tỉnh Quảng Bình và được đưa về khu cách ly tập trung của tỉnh Quảng Bình. Đến ngày 21/3, được đưa về cách ly tập trung tại Trường Mầm non xã Thạch Long, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.

Tại bệnh viện dã chiến Củ Chi - TP. Hồ Chí Minh có 02 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh gồm:

BN 224 là nam, 39 tuổi, quốc tịch Brazil, có địa chỉ tại phường Thảo Điền, quận 2, TP.HCM. Bệnh nhân có thời gian sống cùng phòng với BN158 (lây nhiễm do có đến quán bar Buddha) tại chung cư Masteri, không có triệu chứng lâm sàng.

Từ ngày 27/3 bệnh nhân được cách ly tập trung tại Trường HUFLIT, huyện Hóc Môn, TP.HCM. Sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Dã chiến Củ Chi cách ly, theo dõi. Ngày 30/3, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 và bắt đầu điều trị từ 1/4/2020.

Các bệnh nhân 224, 236 qua 3 lần xét nghiệm đều có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 vào các ngày 13, 15 và 17/4, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.

Các trường hợp trên sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

Đến nay cả nước đã có 207 bệnh nhân COVID-19 bình phục (chiếm 77% tổng số bệnh nhân).

Tính đến trưa 20/4, Việt Nam đã ghi nhận 268 trường hợp mắc COVID-19, trong đó: 160 người từ nước ngoài chiếm 59,7%; 108 người lây nhiễm trong cộng đồng chiếm 40,3%.

Việt Nam đã có 4 ngày liên tục không có ca mắc mới, là một trong 3 quốc gia có trên 200 người mắc COVID-19 mà không có trường hợp nào tử vong.

