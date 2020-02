Ngoài việc 4 năm mới đến một lần, ngày 29/2 của năm nhuận còn vô vàn sự thật thú vị khác

Như thường lệ, cứ 4 năm một lần, theo lịch Dương chúng ta lại có một năm nhuận - được gọi là Leap Year. Vào năm nhuận, một năm sẽ có tới 366 ngày thay vì 365 như bình thường.

Ngày đặc biệt 4 năm mới đến một lần

Nguyên do từ đâu mà chúng ta có ngày 29/2 này? Lịch tính thời gian theo mặt trời là dương lịch , và trái đất quay trọn một vòng quanh mặt trời mất 365 ngày và 6 giờ, hay chính xác hơn là khoảng 5 giờ 48 phút. Tuy nhiên, mỗi một năm chỉ tính là có 365 ngày, và cứ 4 năm chúng ta lại thừa dồn ra 6 giờ x 4 = 24 giờ, vừa bằng một ngày.

Nếu không cộng thêm ngày này, thì sau khoảng 100 năm, lịch của chúng ta sẽ lệch hơn so với thực tế tới 24 ngày. Do đó, cứ 4 năm sẽ có một năm 366 ngày, được gọi là năm nhuận và thường tính vào tháng 2

Ngày 29/2 - ngày mà phụ nữ thừa hưởng đặc quyền cầu hôn

Hôn nhân là chuyện cả đời, vô cùng quan trọng với mỗi người, đặc biệt là với những người phụ nữ. Theo quan niệm phổ biển, việc cầu hôn người ấy thường dành cho các đấng mày râu, còn người phụ nữ sẽ buộc phải đợi, đợi đến ngày người thương gom đủ dũng cảm để ngỏ lời.

Tuy nhiên, ở một số nơi trên thế giới, đặc biệt là các nước phương Tây, ngày 29/2 năm nhuận được coi là ngày phụ nữ có đặc quyền cầu hôn. Điều này bắt nguồn từ một truyền thuyết phương Tây từ thế kỷ thứ 5 tại Ireland. Theo truyền thuyết, nữ thánh Kildare đã than phiền với thánh Patrick rằng phụ nữ xứ Ireland phải chờ đợi mòn mỏi mới được đàn ông trong vùng cầu hôn. Một dị bản khác là một tu sỹ người Ireland phàn nàn với vị thần hộ mệnh của nước này là thánh Patrick về việc người phụ nữ phải chờ đợi quá lâu để đợi "nửa kia" buông lời cầu hôn. Và sau đó, Thánh Patrick đã quyết định chấp nhận cho phụ nữ trong vùng được quyền hỏi cưới người đàn ông mà họ yêu thương vào ngày 29/2 năm nhuận.

Và truyền thuyết này đã thực sự trở thành sự thật khi vào năm 1288, nữ hoàng Margarite đã thông qua đạo luật cho phép phụ nữ Scotland có thể cầu hôn với bất cứ người đàn ông nào họ yêu thương. Dần dần, phong tục thú vị này lan rộng ra các châu lục khác, và trở thành ngày mà những người phụ nữ can đảm tỏ tình với người thương của mình, thậm chí là cầu hôn nếu muốn.

Khi được tỏ tình, nếu muốn từ chối thì người đàn ông phải hồi đáp một món quà để xoa dịu trái tim tan vỡ của người phụ nữ. Món quà có thể là 1 bảng Anh, hoặc là 1 tấm áo lụa. Còn ở Đan Mạch, nếu từ chối thì người đàn ông phải tặng lại 12 đôi găng tay, còn tại Phần Lan thì sẽ là một tấm vải.

29/2 không được coi là ngày hợp lệ

Vì 29/2 chỉ đến vào năm nhuận, tức là 4 năm mới có một lần, do đó, nhiều công ty không thực sự coi đây là ngày hợp lệ. Nếu ghi ngày này vào hợp đồng, công việc sẽ trở nên khó khăn hơn. Do đó, một số công ty bảo hiểm đã chủ động yêu cầu khách hàng đến làm hồ sơ vào ngày 28/2 hoặc đợi đến ngày 1/3 thay vì đi vào ngày 29/2.

Ngày 29/2 còn khiến nhiều người cảm thấy bức xúc khi nhân viên được trả tiền lương cố định theo năm hoặc theo tháng thường phải làm việc không công trong ngày 29/2 theo quy định của hệ thống tính công. Một số nơi trên thế giới sẽ yêu cầu tù nhân thụ án 1 năm phải ở lại trại giam thêm 1 ngày nữa nếu năm đó là năm nhuận.

Được biết, cơ hội để bạn sinh ra vào ngày 29/2 là 1/1461. Những người này được gọi là "leaper" hay "leaping". Rất may, những người này có thể chọn ngày 28/2 hoặc 1/3 hàng năm để tổ chức sinh nhật chứ không cần phải đợi tới năm một lần để tổ chức sinh nhật vào đúng năm nhuận.



Trên thế giới, có khoảng 4,1 triệu người sinh ra vào ngày 29/2. Một số người nổi tiếng sinh vào ngày 29 tháng 2 là Giáo hoàng Paul III (1468), nhà thơ John Byrom (1692), nhà soạn nhạc người Ý Gioachino Rossini,...

Dù vậy, một số nơi cũng xem việc sinh ra vào ngày 29/2 là xui xẻo. Tại Scotland, họ quan niệm rằng những người sinh ra vào ngày nhuận là điềm gở, tương tự như thứ 6 ngày 13.

Thành phố dành cho "người nhuận"

Trên thế giới, có 2 thành phố dành cho "người nhuận" và đều mang tên Anthony. Một thành phố nằm tại bang Texas, và một thành phố khác nằm ở bang New Mexico, Mỹ. Tại đây, vào ngày 29/2, họ thường tổ chức những lễ hội lớn, đầu tư trang hoàng lộng lẫy để tổ chức sinh nhật cho tất cả những ai sinh ra vào năm nhuận.

Trên thế giới còn có một câu lạc bộ tên "Honor Society of Leap Year Babies" với hơn 10.000 thành viên trên toàn thế giới và chỉ dành cho những ai sinh vào năm nhuận.

