Hôm nay sẽ có 33 bệnh nhân mắc COVID-19 tại Hà Nội và TP.HCM được xuất viện

Thông tin mới nhất về tình hình dịch COVID-19 trong nước, trong ngày 30/3 sẽ có 33 bệnh nhân mắc COVID-19 khỏi bệnh và đủ điều kiện xuất viện. Trong số này có 27 bệnh nhân tại Hà Nội và 6 bệnh nhân tại TP.HCM.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TW cơ sở Kim Chung là nơi điều trị cho người mắc COVID-19 đông nhất cả nước

Trong số này có bệnh nhân 17 là cô gái mắc COVID-19 đầu tiên ở Hà Nội. 26 bệnh nhân còn lại gồm: BN22, BN 24, BN 27, BN 39, BN 46, BN 47, BN 51, BN 55, BN 56, BN 58, BN 59, BN 60, BN 62, BN 69, BN 70, BN 71, BN 77, BN 85, BN 88, BN 93, BN 110, BN 112, BN 113, BN 130, BN 140, BN 187.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TW cơ sở 2 Kim Chung, Đông Anh hiện đang tiếp nhận điều trị cho 80 trường hợp mắc COVID-19 (có 66 người Việt và 14 người nước ngoài), đông nhất cả nước.

3 ca bệnh nặng nhất đều đang điều trị tại bệnh viện này



Về diễn tiến sức khoẻ của các bệnh nhân mắc COVID-19 trên cả nước, hiện 65/169 bệnh nhân mắc COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với COVID-19, trong số này 53 bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm từ 2-4 lần âm tính với virus SARS-CoV-2.



Về tình hình diễn tiến sức khoẻ 3 ca bệnh nặng đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TW cơ sở Kim Chung, thông tin từ Tiểu Ban Điều trị cho biết, những ngày qua tình trạng của 3 bệnh nhân có những biến chuyển tích cực.



Trong đó, nam bệnh nhân người Việt (50 tuổi) đã rút ống thở trong đêm 28/3. Bệnh nhân người Anh có bệnh nền đái tháo đường đang tiến triển khá hơn, đang được bác sĩ cân nhắc giảm chế độ máy thở; bệnh nhân là bác gái của BN17 chạy ECMO ngày thứ 10 đang khá lên, thời gian tới sẽ cố gắng cai dần ECMO.

Còn tại TP.HCM, dự kiến trưa 30/3, 3 bệnh nhân có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 cũng đủ điều kiện ra viện. Những bệnh nhân này được điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi (huyện Củ Chi).

Thông tin chi tiết về các bệnh nhân ra viện sẽ được tiếp tục cập nhật.

