Ngày 30 Tết, Bộ Y tết họp khẩn bàn biện pháp ứng phó với virus lạ từ Trung Quốc vào

Ngày 23/1 (tức 29 Tết), đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy TP Hồ Chí Minh đã thông báo 2 ca bệnh dương tính với chủng virus corona nCoV gây viên phổi cấp. Hai bệnh nhân là người Vũ Hán, Trung Quốc.

Được biết, đến 18h30 ngày 23/1, PGS.TS Nguyễn Trường Sơn - Thứ trưởng Bộ Y tế đã có mặt tại TP.HCM để kiểm tra công tác phòng chống dịch nCoV. Tại đây, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn đã tiếp xúc với 2 bệnh nhân dương tính với chủng virus corona nCoV và yêu cầu Bệnh viện Chợ Rẫy khẩn trương thông báo đến các địa phương mà bệnh nhân đã đi qua để giám sát.

Ngay khi thông tin này được phát đi, Bộ Y tế đã ra thông báo họp khẩn để bàn biện pháp phòng chống dịch. Cuộc họp này diễn ra vào sáng ngày 24/1 (tức 30 Tết Nguyên đán).

Như Bộ Y tế đã thông tin, chùm ca bệnh viêm phổi lạ xuất hiện hồi tháng 12/2019 tại TP Vũ Hán (Trung Quốc). Đến ngày 23/1, cơ quan y tế Trung Quốc thông báo, bệnh lý này do virus corona gây nên. Tính đến ngày 23/1, đã có 541 trường hợp mắc. 17 ca tử vong.

Bệnh viện Chợ Rẫy phát hiện 2 trường hợp đầu tiên dương tính với virus lạ

Sau đó, cơ quan y tế nước này phát hiện ra có nhiều ca bệnh xuất hiện ở Bắc Kinh, Hồ Bắc, Thượng Hải, Trùng Khánh, Quảng Đông, Vân Nam... Bệnh này đã khiến cho 15 nhân viên y tế bị nhiễm. Ngoài ra, một số nước bị dịch bệnh xâm nhập như Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ...

Ngay khi dịch bệnh vừa được Trung Quốc thông tin, Bộ Y tế Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với WHO để cập nhật tình hình dịch bệnh. Đồng thời tiến hành tuyên truyền cho người dân biết mức nguy hiểm của dịch này và triển khai các kế hoạch đáp ứng với bệnh trong tình huống bệnh này xâm nhập vào Việt Nam.

Cụ thể, Bộ Y tế tiến hành kích hoạt toàn bộ hệ thống giám sát, điều trị, chủ động ngăn ngừa dịch bệnh xâm nhập vào nước ta. Bộ Y tế xác định, nguy cơ bệnh xâm nhập vào Việt Nam là hoàn toàn có thể do giao lưu đi lại, thương mại, du lịch... nhất là thời điểm dịp Tết, lượng khách sang đông đúc.

Tại sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất, Bộ Y tế đã chỉ đạo kiểm soát đo thân nhiệt hành khách. Còn tại sân bay Đà Nẵng và Nha Trang – nơi có nhiều khách Trung Quốc nhập cảnh cũng áp dụng việc kiểm soát như trên.

Nga Đỗ (t/h)