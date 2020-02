Ngày đầu tiên số ca mắc mới virus corona giảm, WHO cảnh báo còn quá sớm để nói dịch bệnh đạt đỉnh

Dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) bùng phát từ cuối tháng 12/2019 tại Vũ Hán đã lan rộng ra khắp 31 tỉnh thành tại Trung Quốc cũng như 27 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Suốt hơn 1 tháng qua, Trung Quốc đại lục ghi nhận số ca mắc mới tăng lên từng ngày. Tính đến hết ngày 6/2, tại Trung Quốc đã ghi nhận tổng số 31.161 trường hợp mắc bệnh. Số bệnh nhân tăng lên trong ngày 6/2 tăng thêm 3.143 ca.

Ảnh minh họa: Teller Report



Dù vẫn có hơn 3.000 ca mắc mới sau 1 ngày nhưng thực tế số này đã giảm hơn so với những ngày trước. Cùng ngày Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ghi nhận ngày đầu tiên số ca nhiễm nCoV mới tại Trung Quốc đã giảm. Tuy nhiên, vẫn còn quá sớm để đánh giá rằng sự bùng phát dịch bệnh của chủng mới virus corona gây ra tại Trung Quốc đã đạt đến đỉnh điểm.



TS. Mike Ryan - chuyên gia cấp cứu hàng đầu của WHO, cho rằng có những chu kỳ lây truyền mà những trường hợp đó tăng lên trong những ngày tới. Ít nhất là trong thời điểm này dịch bệnh đã ổn định.

Tuy nhiên, ông Ryan lưu ý: "Chúng ta vẫn đang ở giữa một đợt bùng phát dữ dội, 3.700 trường hợp nhiễm virus corona được xác nhận trong một ngày, không có gì để ăn mừng và chắc chắn đó vẫn là một mối lo ngại lớn". Ca nhiễm bệnh mới vẫn tập trung tại khu vực tâm bệnh dịch là tỉnh Hồ Bắc, chiếm 80% số ca.

Các thống kê hiện tại chưa cho thấy sự gia tăng nhanh ở các tỉnh ngoài Hồ Bắc. Một số lãnh thổ khác ở Trung Quốc như Hong Kong, Macao và Đài Loan số ca cũng không tăng nhanh.



Trước đó, ngày 4/2, WHO nhận định dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona tại Trung Quốc chưa phải là "đại dịch".



Nói với báo chí tại trụ sở ở Geneva (Thụy Sĩ), bà Sylvie Briand - người đứng đầu Bộ phận rủi ro lây nhiễm toàn cầu của WHO cho hay, "hiện chúng ta chưa rơi vào đại dịch" mà chỉ đang ở giai đoạn dịch bệnh bùng phát với nhiều ổ dịch lây lan.



Mặt khác giới chức WHO khẳng định hiện chưa có bằng chứng cho thấy virus corona biến thể, không loại trừ "đây là một chủng virus khá ổn định".



Hiện các chuyên giả trong và ngoài Trung Quốc đã đưa ra nhiều nhận định về thời gian dịch bệnh đạt đỉnh. Giới chuyên gia quốc tế chưa thể thống nhất dịch nCoV sẽ kéo dài trong bao lâu.



Ông Chung Nam Sơn, một chuyên gia hàng đầu về bệnh đường hô hấp của Trung Quốc - người có kinh nghiệm trong cuộc chiến chống SARS năm 2003, dự đoán trung tuần tháng 2 có thể là đỉnh dịch ở Trung Quốc, sau đó số ca nhiễm sẽ giảm dần.



Trong khi đó, chuyên gia y khoa Gabriel Leung tại Đại học Hồng Kông đưa ra nhận định có thể khiến nhiều người lo lắng. Theo đó, phải mất hơn 1 tháng nữa số ca nhiễm virus corona mới đạt đỉnh vào giữa tháng 4 hoặc giữa tháng 5.



Bày tỏ mối lo ngại dịch bệnh sẽ kéo dài, Giáo sư Nicholls nói với CNN rằng: “Tôi nhận thấy khả năng tái diễn kịch bản SARS và thế giới có thể hứng chịu dịch bệnh trong vòng khoảng 5 tháng tới”.



Tại buổi họp báo chiều 5/2 vừa qua, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long phát biểu, dịch bệnh tại Trung Quốc có thể đạt đỉnh trong 7-10 ngày tới. Còn hiện tại là quá sớm để nhận định về tình hình dịch tại Việt Nam.

Your browser does not support HTML5 video.

Bên trong bệnh viện dã chiến chống virus corona ở Vũ Hán