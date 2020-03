Ngày đầu tiên tiến hành test nhanh COVID-19, Hà Nội ghi nhận 3 mẫu dương tính

Chiều 31/3, ông Khổng Minh Tuấn – Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho biết, tính đến 17h ngày 31/3, 4 điểm xét nghiệm dã chiến của TP đã xét nghiệm được 753 người. Trong đó phát hiện 3 ca dương tính với SAR-CoV-2. Đây là các trường hợp người dân sinh sống trên địa bàn quận Đống Đa.

Ông Tuấn nói: “3 trường hợp phát hiện dương tính đã được đưa về Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương cơ sở 2 để tiếp tục theo dõi và cách ly. Chúng tôi cũng gửi mẫu bệnh phẩm lên viện xét nghiệm của Trung ương để xét nghiệm kiểm định lại". Ông Tuấn cũng cho biết thêm, đang khẩn trương điều tra tất cả các trường hợp tiếp xúc F1, F2 của 3 trường hợp trên.

Về việc xét nghiệm cho người dân, ông Tuấn cho biết: "Trước mắt chúng tôi sẽ cho xét nghiệm toàn bộ những người trong khu vực theo chỉ đạo của thành phố. Tuy nhiên, lượng kit đang chưa quá đủ, nên chắc sẽ có trường hợp phải chờ. Dự kiến, trong những ngày tới, thành phố sẽ nhập thêm và có thể xét nghiệm cho toàn bộ người trong diện”.

Trước đó, ngày 30/3, trong cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 của TP, Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, thành phố lập 10 trạm xét nghiệm dã chiến và đưa vào sử dụng bộ test nhanh của Hàn Quốc từ ngày 31/3. Đây là bộ test do Hàn Quốc sản xuất và đang sử dụng, thông qua xét nghiệm mẫu máu, cho kết quả nhanh trong vòng 10 phút với độ chính xác cao.

Về việc lắp đặt các trạm xét nghiệm dã chiến, trước đó, Hà Nội đã đề nghị nhosmc huyên gia y tế cung cấp, lắp đặt 10 trạm theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Mỗi trạm có diện tích 10m2, có kết nối internet, làm việc 24/24. Trong đêm ngày 30/3, các đơn vị của ngành y tế đã bắt tay vào triển khai lắp đặt lều dã chiến theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội phối hợp với quận Đống Đa, Hai Bà Trưng dựng 10 lều xét nghiệm dã chiến. 5 lều được đặt tại phố Trần Đại Nghĩa, quận Hai Bà Trưng và 5 lều đặt tại trường Trung học cơ sở Đống Đa, quận Đống Đa. Ngoài ra, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội còn đặt một địa điểm xét nghiệm tại khu đô thị Thanh Hà, huyện Thanh Oai.

Về tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam , tính đến 19h ngày 31/3, Việt Nam đã ghi nhận 207 ca nhiễm COVID-19. Trong đó 57 ca đã được điều trị thành công, số còn lại đang được điều trị tại các bệnh viện trên toàn quốc.

