Ngày mai, thêm 5 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh, trong đó có 2 ca tái dương tính

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa cho hay dự kiến 5 bệnh nhân sẽ có thêm 5 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh trong ngày 5/5. Trong đó có bệnh nhân 74 và 137 tái dương tính.

BN233 (nữ, 24 tuổi, trú tại Diễn Châu, Nghệ An), vào viện ngày 2/4. Trong thời gian điều trị, bệnh nhân có 3 lần xét nghiệm cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2 vào các ngày 27/4; 30/4 và 3/5. Hiện, bệnh nhân tỉnh, không ho, không khó thở, dấu hiệu sinh tồn ổn định.

BN245 (24 tuổi, nữ, ở Diễn Châu, Nghệ An) vào viện từ ngày 2/4. Đã có kết quả âm tính 3 lần vào ngày 27/4, 30/4 và 3/5. Hiện bệnh nhân tỉnh, dấu hiệu sinh tồn ổn định, không ho, khó thở.

BN267 (46 tuổi, nam, ở Mê Linh, Hà Nội) vào viện từ ngày 15/4, đã âm tính 2 lần (ngày 30/4 và 3/5). Hiện bệnh nhân ổn định không sốt, ho, khó thở, dấu hiệu sinh tồn ổn định.

BN74 (23 tuổi, nam, du học sinh từ Pháp về, quê Lâm Thao, ở Phú Thọ) vào viện ngày 24/4, đã có âm tính với SARS-CoV-2 ba lần (ngày 26/4, 27/4 và 29/4). Đây là bệnh nhân tái dương tính lại sau khi điều trị tại (23 tuổi, nam, du học sinh từ Pháp về, quê Lâm Thao, ở Phú Thọ) vào viện ngày 24/4, đã có âm tính với SARS-CoV-2 ba lần (ngày 26/4, 27/4 và 29/4). Đây là bệnh nhân tái dương tính lại sau khi điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh và được công bố khỏi bệnh ngày 10/4. Hiện bệnh nhân tỉnh, da niêm mạc bình thường, không sốt, ho, dấu hiệu sinh tồn ổn định, tim đều, phổi không ran, bụng mềm. Bệnh nhân 74 đã âm tính 4 lần vào các ngày 26/4, 27/4, 29/4 và 30/4.

BN137 (36 tuổi, nam, ở Bắc Thành, Yên Thành, Nghệ An) vào viện ngày 23/3. Trước đó, bệnh nhân này đã được công bố khỏi bệnh vào ngày 7/4, sau đó lại dương tính lại.



Lần điều trị thứ hai tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, bệnh nhân tái dương tính này đã có 4 lần âm tính với SARS-CoV-2 (ngày 22, 24, 29/4 và 1/5). Hiện tại, bệnh nhân 137 tỉnh, không sốt, ho, khó thở, dấu hiệu sinh tồn ổn định.

Tính tới 5/4, Việt Nam có 14 trường hợp dương tính trở lại sau khi xuất viện gồm bệnh nhân BN74, BN188, BN137, BN130 và BN50 ở Hà Nội, BN52 và BN149 ở Qauảng Ninh, BN36 ở Bình Thuận, BN207, BN224, BN151, BN92, BN124 và BN235 ở TP.HCM và BN22 (hiện đã trở về Anh và có kết quả xét nghiệm âm tính trở lại).

Như vậy, tính đến nay, cả nước có 224 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Hà Ly (t/h)