Ngày mai xét xử vụ nữ sinh giao gà bị sát hại: 6/9 bị cáo có thể đối diện với án tử

Theo như kế hoạch của VKSND tỉnh Điện Biên, phiên tòa sẽ kéo dài 3 ngày (kể từ ngày 26 – 28/12). Vụ án này sẽ diễn ra lưu động tại sân vận động thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên). TAND tỉnh Điện Biên sẽ bố trí lều rạp, hệ thống âm thanh, màn hình, máy chiếu… để người dân có thể được theo dõi.

Phiên xử này sẽ do thẩm phán Phạm Văn Nam và thẩm phán nguyễn Trọng Đoàn – Chánh án tòa Hình sự TAND tỉnh Điện Biên điều hành. Trong đó, thẩm phán Nam giữ vai trò chủ tọa.

Các bị cáo rong vụ nữ sinh Cao Mỹ Duyên bị sát hại

Theo cáo trạng truy tố của VKSND tỉnh Điện Biên, khoảng 18h ngày 4/2/2019 (30 Tết Nguyên đán), Bùi Văn Công (SN 1975), Vương Văn Hùng (SN 1984), Phạm Văn Nhiệm (SN 1976), Lường Văn Lả (SN 1993), Lường Văn Hùng (SN 1991) đã cùng nhau lập kế hoạch và bắt cóc nữ sinh Cao Mỹ Duyên nhằm chiếm đoạt tài sản của bà Trần Thị Hiền (mẹ nữ sinh Duyên) theo yêu cầu của Vì Văn Toán (SN 1982). Công và Hùng đã chiếm đoạt tổng tài sản của nữ sinh Duyên 10.370.000 đồng.

Trong quá trình giam giữ nữ sinh Duyên tại nhà Công (đội 1, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) từ ngày 4/2 – 6/2/2019, các đối tượng gồm Bùi Văn Công, Phạm Văn Nhiệm, Lường Văn Lả, Lường Văn Hùng, Phạm Văn Dũng (SN 1972), Cầm Văn Chương (SN 1974) đã thay nhau hiếp dâm nữ sinh Duyên.

Để che dấu tội ác của cả nhóm, Vì Văn Toán, Bùi Văn Công, Lường Văn Lả, Phạm Văn Nhiệm, Lường Văn Hùng đã đoạt mạng nữ sinh Duyên. Chưa dừng lại, chúng mang thi thể nữ sinh ra căn nhà hoang ở xã Thanh Nưa để phi tang.

Vì Văn Toán được xác định là chủ mưu trong vụ án này. Kẻ cầm đầu là Bùi Văn Công. Công là người khởi xướng và thực hiện tích cực. Còn các bị cáo khác là người thực hiện và giúp sức.

Bị cáo Bùi Văn Công còn bị đưa ra xét xử trong vụ án liên quan đến mẹ nữ sinh giao gà

Ngày 6/2, Bùi Thị Kim Thu đã chứng kiến Lường Văn Lả, Phạm Văn Dũng hiếp dâm nữ sinh Duyên. Đến khoảng 24h cùng ngày, Thu lại chứng kiến Vì Văn Toán, Bùi Văn Công, Phạm Văn Nhiệm, Lường Văn Lả, Lường Văn Hùng, Vương Văn Hùng bàn bạn kế hoạch giết nữ sinh Duyên. Mặc dù chứng kiến các đối tượng phạm tội nhưng Thu không tố giác.

VKSND tỉnh Điện Biên truy tố các bị cáo với tội danh như sau: Bùi Văn Công (sinh năm 1975, trú tại Đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên) phạm tội giết người, hiếp dâm, cướp tài sản, bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản và tàng trữ tái phép chất ma túy; Vương Văn Hùng (sinh năm 1984, trú tại Tổ dân phố 25, phường Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) phạm tội giết người , hiếp dâm, cướp tài sản và bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Phạm Văn Nhiệm (sinh năm 1976, trú tại Đội 19, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên), Lường Văn Lả (sinh năm 1993, trú tại bản Mển, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên), Lường Văn Hùng (sinh năm 1991, trú tại bản Na Hý, xã Hua Thanh, huyện Điện Biên) cùng phạm tội giết người, h.iếp dâm và bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản; Phạm Văn Dũng (sinh năm 1972, trú tại Đội 19, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên), Cầm Văn Chương (sinh năm 1974, trú tại Đội 7, xã Hua Thanh, huyện Điện Biên) cùng phạm tội hiếp dâm; Bùi Thị Kim Thu (sinh năm 1975, trú tại Đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên) phạm tội không tố giác tội phạm.

Theo theo cáo trạng truy tố của VKDND tỉnh Điện Biên thì sẽ có 6/9 bị cáo trong vụ án này bị đề nghị nghị mức án tử hình.

Cuối tháng 10, Công an tỉnh Điện Biên đã hoàn tất điều tra vụ án nữ sinh Duyên bị sát hại

Thu Nga (t/h)