Ngày phụ nữ cầu hôn 29/2: 4 năm mới có 1 lần, nàng hãy 'cưa đổ' chàng ngay bằng những bí quyết này

Cứ 4 năm một lần là chúng ta lại có năm nhuận và ngày đặc biệt 29/2. Đây được gọi là ngày phụ nữ cầu hôn 29/2, là ngày mà phái yếu không muốn chờ đợi mãi, thu hết can đảm để bày tỏ tình cảm của mình.

Kết hôn vốn là chuyện cả đời và vô cùng quan trọng với mỗi người, đặc biệt là với những người phụ nữ. Ai cũng mong rằng người mà mình chọn sẽ là người cùng vượt qua mọi sinh lão bệnh tử, đi cùng nhau tới tận cuối cuộc đời. Theo quan niệm phổ biển, việc cầu hôn người ấy thường dành cho các đấng mày râu, còn người phụ nữ sẽ buộc phải đợi, đợi đến ngày người thương gom đủ dũng cảm để ngỏ lời.



Tuy nhiên, ở một số nơi trên thế giới, đặc biệt là các nước phương Tây, ngày 29/2 năm nhuận được coi là ngày phụ nữ có đặc quyền cầu hôn. Ngày phụ nữ cầu hôn 29/2 bắt nguồn từ một truyền thuyết phương Tây từ thế kỷ thứ 5 tại Ireland. Theo truyền thuyết, nữ thánh Kildare đã than phiền với thánh Patrick rằng phụ nữ xứ Ireland phải chờ đợi mòn mỏi mới được đàn ông trong vùng cầu hôn. Một dị bản khác là một tu sỹ người Ireland phàn nàn với vị thần hộ mệnh của nước này là thánh Patrick về việc người phụ nữ phải chờ đợi quá lâu để đợi "nửa kia" buông lời cầu hôn. Và sau đó, Thánh Patrick đã quyết định chấp nhận cho phụ nữ trong vùng được quyền hỏi cưới người đàn ông mà họ yêu thương vào ngày 29/2 năm nhuận.

Truyền thuyết trên đã thành sự thật, khi vào năm 1288, Scotland đã thông qua một đạo luật cho phép phụ nữ nước này có thể cầu hôn với bất cứ người đàn ông nào họ yêu thương, và ngày 29 tháng 2 trở thành "ngày quyền lợi phụ nữ ". Thậm chí đạo luật này còn có quy định về các biện pháp trừng phạt những đấng mày râu thích lăng nhăng nhưng lại không muốn chịu trách nhiệm. Dần dần, phong tục thú vị này lan rộng ra các châu lục khác, và dần trở thành ngày mà những người phụ nữ quyết tâm "vùng dậy", thu hết can đảm để tỏ tình với người thương hay thậm chí là cầu hôn người ấy.

Bộ phim tình cảm lãng mạn mang tên "Leap Year" lấy cảm hứng từ ngày phụ nữ cầu hôn 29/2

Ngày phụ nữ cầu hôn 29/2 đã truyền cảm hứng để dạo diễn Anand Tucker tạo nên bộ phim tình cảm lãng mạn "Leap Year" (Cô gái đi tìm tình yêu ). Trong phim, Anna (Amy Adams) đã lặn lội đi tới Dublin, Ireland để cầu hôn bạn trai Jeremy vào đúng ngày 29/2. Tuy nhiên, dọc chặng đường của mình, cô đã gặp không biết bao nhiêu gian khổ khó khăn, và phải nhờ cậy tới sự giúp đỡ của một chủ quán trọ nhỏ, Declan (Matthew Goode) để có thể đi xuyên lục địa tới nơi cầu hôn đúng ngày. Nếu có bộ phim nào diễn tả đúng nhất những tâm tư, tình cảm của phái yếu khi muốn tự bày tỏ tình yêu của mình, thì chắc hẳn phải là bộ phim Leap Year ngọt ngào nhưng không kém phần thú vị trên. Nếu muốn tỏ tình hay cầu hôn người ấy, chị em phụ nữ đừng bỏ qua bộ phim này nhé.

Nếu có ý định tận dụng ngày phụ nữ cầu hôn 29/2, chị em phụ nữ cũng nên chú ý những điều này. Trước hết, nếu muốn tỏ tình với ai đó, hãy cố gắng đảm bảo rằng người ấy cũng có tình cảm với mình. Một khi đã bày tỏ, ai chẳng mong muốn đối phương cũng có tình cảm với mình chứ? Và sau đó, hãy trang điểm cho mình thật xinh đẹp, diện lên người một bộ cánh ưng ý nhất. Dù sao đặc quyền của phụ nữ cũng là làm đẹp , dù trong bất kỳ tình huống nào thì chị em phụ nữ cũng nên xuất hiện trong trạng thái tươm tất nhất, xinh đẹp nhất.

Và trên hết, hãy chuẩn bị cho mình một tinh thần vững chắc, để có thể đối mặt với bất kì tình huống nào xảy ra. Ngày 29/2 chính là cơ hội để chị em phụ nữ thu hết cam đảm, giải bày những tình cảm thầm kín từ tận tâm can đến người mà họ hằng yêu thương. Hãy chuẩn bị sẵn những lời tỏ tình ngọt ngào, những món quà dễ thương phù hợp với sở thích của "mục tiêu", hít thở thật sâu để giữ bình tĩnh, vượt qua mọi nỗi sợ hãi và sẵn sàng "chiến đấu" để giành lấy trái tim người ấy.





Khi được tỏ tình, nếu muốn từ chối thì người đàn ông phải hồi đáp một món quà để xoa dịu trái tim tan vỡ của người phụ nữ. Món quà có thể là 1 bảng Anh, hoặc là 1 tấm áo lụa. Còn ở Đan Mạch, nếu từ chối thì người đàn ông phải tặng lại 12 đôi găng tay, được biết là để người phụ nữ có thể ý nhị che đi đôi tay không được mang nhẫn của mình; còn tại Phần Lan thì sẽ là một tấm vải để an ủi trái tim người bị từ chối.

Trong trường hợp xấu nhất có thể xảy ra, đó là khi người được tỏ tình lại không có cùng suy nghĩ với mình. Chị em phụ nữ cũng đừng quá nản lòng, bởi điều đó chỉ chứng tỏ rằng đối phương chưa chắc đã là người dành cho chúng ta. Dù sao, đó cũng là ngày phái yếu đã mạnh mẽ dũng cảm, kìm lại những run sợ lo âu mà bộc bạch những lời thầm kín trong lòng. Dù kết quả có thể nào thì chị em phụ nữ cũng đã làm được một điều đáng nể, và chúng ta vẫn vô cùng xinh đẹp, giỏi giang, không hề thua kém bất cứ ai.

Chi Nguyễn (t/h)