Những điều nên làm trong Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3

Thế nào là Ngày Quốc tế Hạnh phúc

Ngày Quốc tế Hạnh phúc, hay là Ngày Hạnh Phúc (International Day of Happiness) được lựa chọn và tổ chức lần đầu tiên vào ngày 20/3/2013. Ý tưởng này đến từ chuyên gia Liên Hợp Quốc Jayme Illien, nhằm tôn vinh phát triển và nâng cao hạnh phúc trên toàn thế giới. Ngay sau khi được lựa chọn, nhiều quốc gia trên thé giới đả ủng hộ ngày này, tính đến nay có khoảng 193 quốc gia thành viên hưởng ứng, cam kết ủng hộ Ngày Hạnh Phúc để nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng xã hội công bằng, đem lại hạnh phúc cho người dân.

Việt Nam cũng là một quốc gia rất tích cực hưởng ứng ngày lễ này, sau khi tổ chức lần đầu tiên vào năm 2014 với chủ đề Yêu thương và chia sẻ. Chủ đề Ngày Quốc tế Hạnh phúc 2020 năm nay là "Hạnh phúc cho tất cả, cùng nhau" (Happiness For All, Together).

Việc lựa chọn ngày 20/3 là Ngày Quốc tế Hạnh phúc bởi đây là ngày xuân phân, một trong những ngày đặc biệt trong năm. Ngày xuân phân là lúc mặt trời nằm ngang đường xích đạo, đội dài ngày và đêm sẽ bằng nhau. Người ta quan niệm đây là biểu tượng cho sự cân bằng, hài hòa, là sự cân bằng giữa âm và dương, giữa ánh áng và bóng tối... Từ đó, ngày 20/3 hằng năm được hi vọng sẽ truyền tải thông điệp cân bằng, hài hòa là một trong những chỉ nam để tìm đến hạnh phúc.

Ngày Quốc tế Hạnh phúc nên làm gì

Như vậy, trong Ngày Quốc tế Hạnh phúc này, chúng ta có thể làm những việc như sau:

Chiều chuộng, yêu thương bản thân mình

Hãy tự tạo ra hạnh phúc cho bản thân mình, bởi khó có ai có thể yêu thương bạn bằng chính bạn đâu. Đừng chờ ai đó khác đem đến hạnh phúc cho bạn, hãy tự nâng niu, khen thưởng bản thân mình trong ngày này.

Bạn có thể đem tới cơ quan một bó hoa tươi, đến spa chăm sóc sắc đẹp, hay thoải mái mua những món đồ mình mong muốn, hoặc đơn giản là ngủ một giấc thật ngon, lắng nghe những bản nhạc mà bạn yêu thích....

Cười thật nhiều

Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ, do đó hãy mỉm cười thật nhiều vào ngày này. Đôi khi, vì quá lo toan cuộc sống, căng thẳng công việc mà mặt bạn vô tình lúc nào cũng cau có, căng thẳng.

Hãy tạm thời bỏ lại những khó khăn, vất vả, để cho mình một khoảng trời riêng, đọc vài câu chuyện vui hay xem một bộ phim hài để rồi phá ra cười thật sáng khoái. Chỉ cần một nụ cười cũng có thể khiến ngày hôm nay của bạn tươi sáng hơn nhiều.

Đem niềm vui bất ngờ cho người khác

Đối với một số người, hạnh phúc của họ là khi được chứng kiến những người thân yêu vui vẻ. Niềm hạnh phúc này sẽ còn lớn hơn nhiều khi bạn chính là người đem lại niềm vui đó.

Bạn có thể tự tay mua bộ váy mới cho cháu gái, tặng em trai một bộ cánh thật chất ngầu, hay gọi điện về nhà và nói lời yêu thương tới bố và mẹ, mua tặng hai người vài món quà nhỏ xinh. Hoặc đơn giản hơn, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, một chút ủng hộ cho quỹ phòng chống dịch hoặc ủng hộ quỹ Cơm có thịt,... cũng là một Cách làm hay để đem tới hạnh phúc và niềm vui bất ngờ cho những ai cần.

Hòa giải những mâu thuẫn

Có thể trong những ngày gần đây, bạn và người yêu đang giận hờn lẫn nhau, không ai thèm nhắn tin, nói chuyện. Chắc chắn cả hai người sẽ không thể vui vẻ nếu tình trạng này cứ tiếp tục diễn ra.

Nếu vậy hãy nhân cơ hội này để làm lành với người ấy nhé. Dù phải hạn chế ra ngoài do tình hình dịch, nhưng bạn hoàn toàn có thể đặt mua một bó hoa thật tươi, một cốc trà sữa vị người ấy thích,... hay đơn giản là một lời chúc và lời nhắn yêu thương thật lòng, chắc hẳn mọi mâu thuẫn sẽ được hóa giải thôi.



Your browser does not support HTML5 video.

Chi Nguyễn (t/h)