Tổ chức Ngày Quốc tổ Việt Nam toàn cầu 2020 trực tuyến

Dự án Ngày Quốc tổ Việt Nam toàn cầu (Chiến lược phối hợp tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương và Ngày Việt Nam trên toàn cầu) nhằm vinh danh giá trị tinh thần dân tộc Việt Nam trên mọi phương diện như văn hóa, xã hội , truyền thống,... đặc biệt là văn hóa tâm linh, tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên... để góp phần gắn kết tinh thần Đại đoàn kết dân tộc, làm cầu nối cho bà con Việt kiều và đồng bào trong nước.

Tiết mục văn nghệ "Dòng máu Lạc Hồng" tại lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2017 ở Đức. Ảnh: TTXVN

Dự án Ngày Quốc tổ Việt Nam toàn cầu được hình thành từ năm 2015, do nhiều nhà khoa học, trí thức và lãnh đạo hội đoàn kiều bào 7 nước chung tay thành lập, nhân dịp về dự Đại hội Thi đua yêu nước Toàn quốc lần thứ IX vào năm 2015. Đến nay, Dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu đã tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu và an vị tượng Vua Hùng tại 10 nước trên thế giới như: Liên bang Nga, CHLB Đức, Cộng hòa Séc, Hungary, CHDCND Lào, Thái Lan, Nhật Bản, Canada, Ba Lan, Ukraine bằng việc phối hợp với các cơ quan ban ngành trong và ngoài nước, các hội đoàn cộng đồng kiều bào,...

Tiếp nối những thành công trong 5 năm hoạt động, vào năm 2020 Ban Dự án tiếp tục nhận được sự quan tâm, chú ý của kiều bào về việc tổ chức Ngày Quốc tổ Việt Nam toàn cầu ở nhiều nước trên thế giới. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 lây lan nhanh ở nhiều nước trên thế giới, Ban Dự án quyết định hoãn tổ chức Lễ Giỗ tổ tập trung (môi trường thực tế) sang tổ chức trên không gian mạng internet với tên gọi: "Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu Online”, nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương (ngày 10/3 Âm lịch hàng năm).

Năm 2020, Ngày Quốc Tổ Việt Nam Online được tổ chức với hai phần:

Cuộc thi viết status "Hướng về Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu"

Đây là cuộc thi viết về cảm xúc, cảm nghĩ, hoặc làm video thể hiện tình cảm với quê hương, với đất nước, tiên tổ, dân tộc; cảm xúc tự tôn, tự hào dân tộc, kết nối Việt Nam với bạn bè quốc tế; những câu chuyện cảm động về tình người xa xứ, những câu chuyện của bà con kiều bào, bạn bè quốc tế giúp đỡ nhau trong hoạn nạn, đại dịch... Những người có thể tham dự là công dân Việt Nam, công dân nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam và các nước trên thế giới.

Người tham dự có thể viết, làm video rồi đăng tải lên Facebook cá nhân hoặc Fanpage (tập thể), sau đó sẽ được chia sẻ lên Fanpage Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu

Tâm hương hướng về Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu

Trong phần hai của chương trình, Fanpage Ngày Quốc Tổ Việt Nam sẽ chia sẻ logo Ngày Quốc Tổ Việt Nam trên Fanpage chính thức. Vận động toàn thể bà con trong nước, bà con kiều bào ở khắp nơi trên thế giới đồng loạt thay đổi hình ảnh avatar (tức profile picture/ ảnh đại diện) trên Facebook cá nhân, Fanpage tập thể vào đúng ngày Giỗ Tổ Hùng Vương , ngày 10-3 Âm lịch (tức ngày 2/4/2020) như một nén tâm hương hướng về Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương.

