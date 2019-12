Ngày tàn của 8 kẻ thủ ác giết người rồi ném xác xuống đèo Đaguri phi tang

Theo tin từ TAND tỉnh Lâm Đồng, ngày 16/12, cơ quan này đã mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Trần Quang Hiển (41 tuổi, trú Phường Lộc Sơn, TP. Bảo Lộc) án chung thân về tội giết người và tàng trữ ma túy; Lê Hoàng Anh Tuấn (36 tuổi) bị tuyên 20 năm tù về tội giết người

Ngoài ra, Nguyễn Vũ Vạn (32 tuổi) 7 năm tù và Lê Đăng Quý (28 tuổi) 4 năm về tội cố ý gây thương tích. Trịnh Thị Ngọc (19 tuổi, bạn gái của Hiển), Chu Đình Đạt (27 tuổi), Hầu Phương Dương (27 tuổi) 3 năm tù và Phạm Thanh Nguyên (51 tuổi) 2 năm tù về hành vi che giấu tội phạm.

8 bị cáo tại tòa

Theo cáo trạng của VKS, vụ án này xảy ra vào /12/2018 TP Bảo Lộc, Lâm Đồng. Chủ mưu vụ án này là Trần Quang Hiển. Đây từng là vụ án gây chấn động dư luận tỉnh Lâm Đồng năm 2018. Vào thời điểm đó, Công an địa phương xác định đây là vụ trọng án nên đã dồn toàn lực ngày đêm điều tra, tìm kiếm thi thể nạn nhân.

Cụ thể, ngày 6/12/2018, nghi ngờ Thọ có mối quan hệ tình cảm với người yêu mình là Trịnh Thị Ngọc, đối tượng Hiển đã gọi điện thoại cho Thọ đến nhà riêng tại số 101A/24 Nguyễn Văn Cừ, phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc hỏi chuyện.

Thọ vừa đến nơi thì bị Hiển dùng gậy cao su đánh tới tấp vào đầu. Vừa đánh Hiển vừa tra khảo việc Thọ có tình cảm thế nào với Ngọc? Không chỉ Thọ mà cả Tuấn và Quý (bạn của Hiển) cũng lao vào đánh anh Thọ.

Tuấn bắt anh Thọ ngồi xếp bằng dưới nền nhà, vòng 2 tay ra phía sau rồi đập vào ngực, dùng gậy cao su đánh liên tiếp vào đầu anh Thọ. Nhìn thấy nạn nhân bị đánh Ngọc không hề can ngăn.

Khoảng 19h cùng ngày, Vạn và Thọ đến nhà Hiển chơi thì nghe kể chuyện của anh Thọ nên cũng nhảy vào đánh đập nạn nhân. Hiển và Vạn dùng gậy cao su, sau đó Dương cũng dùng gậy này đánh nhưng bị Hiển can ngăn. Khoảng 22h cùng ngày, Hiển phát hiện nạn nhân đã chết nên tụ tập đồng bọn tìm cách phi tang. Hiển cùng với Đạt, Vạn, Dương nhét thi thể nạn nhân vào bao tải. Sau đó dùng áo mưa bọc bên ngoài, cuối cùng cho vào túi màu xanh có quai kéo chặt khóa và đợi đến sáng hôm sau đem đi phi tang xác chết.

Thi thể nạn nhân

Sáng ngày 7/12/2018, Hiển nhờ Phan Thành Nguyên thuê một chiếc ô tô chở thi thể anh Thọ đến vứt ở dưới vực ven đèo Đaguri (thuộc xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận ).

Sau đó, Nguyên chở Hiển và Ngọc về Bảo Lâm. Còn Nguyên về Bảo Lộc rửa xe, trả xe. Để che dấu tội ác, Hiển gọi điện cho Phú đến nhà lấy xe của anh Thọ mang ra tiệm xe tháo rời các bộ phận để phi tang.

3 ngày sau đó không thấy anh Thọ về, gia đình đã đi tìm và trình báo Công an TP Bảo Lộc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP Bảo Lộc xác định được các dấu hiệu bất thường tại nhà Hiển nên đã tiến hành điều tra.

Cùng ngày, Cảnh sát hình sự Công an Lâm Đồng đã phối hợp với Công an TP. Bảo Lộc bắt giữ Hiển về hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Giết người yêu phi tang xác

Thu Nga (t/h)