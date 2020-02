Ngày vía Thần Tài 2020: Đi mua vàng được tặng khẩu trang, dung dịch rửa tay

Người dân xếp hàng mua vàng ngày vía Thần Tài 2020 được tặng khẩu trang miễn phí để bảo vệ sức khỏe giữa dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona mới.

Ngày vía Thần Tài năm nay rơi vào ngày 3/2. Theo quan niệm, nếu mua vàng vào ngày này thì có thể gặp nhiều may mắn, chính vì vậy, việc người dân đổ xô đi mua vàng đã trở thành hình ảnh quen thuộc vào mùng 10 tháng giêng âm lịch hàng năm.

Theo ghi nhận của PV, tại Hà Nội, từ 3h sáng đã có người bắt đầu đứng trước các cửa hàng, chờ lấy số để được vào mua vàng. Càng về sáng, số người xếp hàng càng đông, mặc dù thời tiết sáng nay có mưa phùn nhẹ, trời rét.

Dân đeo khẩu trang ngồi xếp hàng mua vàng từ sáng sớm. Ảnh: PLO

Tuy vẫn xảy ra tình trạng hàng dài người phải xếp hàng chờ đợi tuy nhiên, nhìn chung lượng khách mua vàng vào ngày vía Thần Tài năm nay giảm mạnh so với năm ngoái.

Nhận định về vấn đề này, nhân viên một cửa hàng vàng bạc trên đường Cầu Giấy cho biết: "Ngày hôm qua là chủ nhật nên khách hàng đã đi mua nhiều. Cùng với đó là tình hình dịch corona và Hà Nội có mưa nhẹ nên chúng tôi đã cố gắng giải quyết việc mua bán cho mọi người một cách nhanh nhất có thể, không để phải đợi lâu".

Nhân viên cửa hàng túc trực phát khẩu trang cho khách. Ảnh: PLO

Dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona mới (2019-nCoV) đang diễn biến hết sức phức tạp và Việt Nam cũng đã công bố dịch. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 8 trường hợp dương tính với virus corona tại Việt Nam. Các chuyên gia khuyến cáo người dân nên hạn chế đến những nơi tụ tập đông người để phòng nguy cơ lây nhiễm virus. Tuy nhiên, theo khảo sát của PV tại các cửa hàng vàng, nhiều người dân bày tỏ sự lo lắng về điều này nhưng vẫn chấp nhận xếp hàng để mua vàng để có được may mắn trong năm mới.

Đặc biệt, để phòng tránh lây lan virus corona, nhiều cửa hàng đã chuẩn bị sẵn dung dịch rửa tay khô và khẩu trang để tặng cho khách hàng.

Theo đó, từ lúc bắt đầu bước vào khu vực xếp hàng, sẽ có nhân viên của cửa hàng phát khẩu trang cho các "thượng đế". Trước khi vào giao dịch với các nhân viên, các "thượng đế" này cũng phải rửa tay thật kỹ bằng nước rửa tay khô.





Thậm chí, một số cửa hàng còn có nhân viên y tế túc trực 100% thời gian giao dịch. Mỗi khi có khách, nhân viên y tế sẽ nhắc nhở khách hàng rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn.

Kiều Đỗ (t/h)