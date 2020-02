Ngày vía thần tài chỉ có thể mua vàng?



Theo Tiến sĩ Trần Đình Hằng - Phân viện trưởng Viện Văn hoá Nghệ thuật Quốc gia tại Huế: Phong trào mua vàng trong ngày mùng 10 tháng Giêng ở Việt Nam là một quan niệm mới trong thời gian gần đây. Còn trong truyền thống, người Việt chưa hề có chuyện phải đi mua vàng ngày vía Thần Tài mới mưu cầu được sự sung túc về tiền tài. Thực tế, có nhiều cách để đạt được điều đó.



Ông cũng bổ sung, vào những ngày này không nhất thiết phải đi mua vàng, hái lộc trong ngày vía Thần Tài để được giàu sang, no đủ và may mắn. Bên cạnh đó, con người muốn có được tiền tài, của cải trong năm mới có thể dựa vào sự cần cù, chịu khó và chăm chỉ tích lũy. Còn nếu lười biếng thì có mua vàng hay thờ Thần Tài tốt như thế nào cũng không có tác dụng. Do đó, mua vàng vào ngày vía Thần Tài là nhu cầu chính đáng để cầu may nhưng không phải là việc làm bắt buộc phải tuân theo.

Mua vàng vào ngày vía Thần Tài là nhu cầu chính đáng để cầu may nhưng không phải là việc làm bắt buộc phải tuân theo.



Liên quan đến quan niệm mua vàng ngày Thần Tài để lấy may, TS Nguyễn Viết Chức cũng bày tỏ quan niệm: "Không nhất thiết phải mua vàng nhưng nếu đã là thói quen thì cũng có thể làm. Tôi nghĩ không đến nỗi cứng nhắc nói là không nên hay không được làm. Tuy nhiên, để thật sự gặp nhiều may mắn, trước tiên nên thành tâm”.



Chuyên gia tài chính ngân hàng, TS. LS Bùi Quang Tín cũng đồng tình, việc mua vàng không phải là điều nhất định phải làm trong ngày thần tài để có sự may mắn và tài lộc. Đặc biệt trong những ngày này, giá vàng luôn luôn biến động, tăng giá rất cao. Việc mua vàng trong ngày Thần Tài chỉ nên dừng ở mức độ vừa phải. Không nên vay mượn mà nên dùng tiền của bản thân để mua. Nên chọn vàng nữ trang 24K, 18K hay là các miếng vàng thần tài của các thương hiệu vàng có uy tín.



Ngày vía thần tài mua bạc, mua ngoại tệ được không?



Các chuyên gia nhận định, trong ngày vía thần tài người dân không nhất thiết phải chen chúc để mua vàng lấy may. Thay vào đó, họ có thể mua một nén bạc, đồng bạc hoặc trang sức, tiền kim loại. Ngoài ra, tượng phật di lặc hay tượng thần tài cũng có thể mua với hi vọng mang lại may mắn, tài lộc.

Ngày vía Thần Tài có thể mua một nén bạc, đồng bạc hoặc trang sức, tiền kim loại.

Những loại trang sức đẹp và ý nghĩa có thể mua để mang lại may mắn trong ngày vía Thần Tài có thể kể đến bông tai, dây chuyền, nhẫn hay lắc tay bằng kim loại. Bên cạnh đó, việc mua ngoại tệ cũng có thể là một lựa chọn không tồi.



