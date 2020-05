Nghệ An: 2 người làm đồng bị sét đánh tử vong, nhiều nhà cửa bị phá hủy do dông lốc

Mưa lớn kèm dông lốc ở Nghệ An đã khiến 2 người bị sét đánh tử vong thương tâm. Ngoài ra, nhiều tài sản nhà cửa của người dân cũng bị thiệt hại nặng nề.

Chiều ngày 17/5, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã xảy ra mưa lớn kèm dông lốc và sấm sét kéo dài hơn 20 phút, gây thiệt hại nặng nề cả về người và của.

Liên tiếp các trường hợp bị sét đánh tử vong

Sáng 18/5, theo thông tin từ ông Nguyễn Doãn Thao - Chủ tịch UBND xã Thanh Đồng, huyện Thanh Chương (tỉnh Nghệ An), trên địa bàn vừa xảy ra trường hợp một người phụ bị sét đánh tử vong thương tâm trong cơn dông.

Sự việc xảy ra vào khoảng 17h ngày 17/5 - đúng thời điểm có một trận mưa to kèm theo gió lớn, sấm sét, chị Trần Thị H. (SN 1976, trú ở thôn Thanh Đồng 1) đang đi làm mùa ở ngoài cánh đồng thì vội vàng chạy về nhà. Trên đường về, chị H. không may bị sét đánh trúng, tử vong thương tâm.

"Ngay sau khi xảy ra sự việc, chúng tôi đã hoàn thiện các thủ tục cần thiết, bàn giao thi thể chị H. cho gia đình tổ chức mai táng theo phong tục của địa phương”, ông Thao cho biết thêm.

Trước đó, ngày 16/5, tại xã Tây Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) cũng xảy ra trường hợp tương tự. Nạn nhân là ông Ngô Trí H.

Vào lúc 16h30 cùng ngày, con giông lốc bất ngờ ập đến đúng lúc ông H. đang thu hoạch lạc ở ngoài đồng. Một tia sét đã đánh trúng ông H. khiến nạn nhân tử vong ngay tại chỗ. Thời điểm này, người vợ của ông H. đã đi về trước, mãi không thấy chồng về tới nhà, người phụ nữ liền quay lại tìm thì phát hiện chồng đã bị sét đánh tử vong.

Nhà cửa hư hỏng, hoa màu gãy đổ

Theo ghi nhận, dông lốc còn gây thiệt hại nhiều về tài sản cho người dân tỉnh Nghệ An, nhiều nhà dân tốc mái, cây cối, cột điện đổ ngã, hoa màu hư hại.

Tại trường THCS Lý Tự Trọng (xã Đặng Sơn, huyện Đô Lương) lốc xoáy đã làm tốc mái phòng họp và phòng làm việc của ban giám hiệu. Nhiều ngôi nhà của các hộ dân trên địa bàn huyện Đô Lương cũng bị tốc mái, cây xanh trên một số trục đường bị đổ gãy khá nhiều, đè lên mái nhà và đổ ra đường.

Cây xanh trên một số trục đường ở thị trấn Đô Lương đổ gãy

Sét đã đánh chết 1 con trâu đang ăn cỏ ngoài đồng và đánh lở tường nhà một hộ dân trên địa bàn.

Đặc biệt, hàng ngàn ha lúa đang đến kỳ thu hoạch của người dân cũng bị mưa gió tàn phá. Anh Đào Duy Tân (xóm Trường Sơn, thị trấn Nam Đàn) cho biết: "Nhà tôi có 3 sào lúa đến kỳ thu hoạch, tính thuê máy gặt mà bây giờ mưa gió đánh đổ cả rồi, buộc phải gặt tay thôi".

Từ sáng sớm, nhiều nông dân đã vội vàng ra đồng để cứu lúa, mong cho thời tiết nắng ráo để phơi khô, tránh ẩm mốc.

Hiện các địa phương cũng đang khuyến cáo người dân nhanh chóng ra đồng thu hoạch sớm diện tích lúa, ngô còn lại tránh thời tiết diễn biến bất thường có thể tiếp tục gây thiệt hại.

Kiều Đỗ (t/h)