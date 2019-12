Nghệ An: 3 cha con thương vong sau tiếng nổ lớn phát ra từ căn bếp

Chiều ngày 18/12, ông Phan Bá Đồng – Bí thư Đảng ủy xã Long Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An) cho biết, vụ nổ xảy ra vào khoảng 14h ngày 18/12 tại nhà ông Nguyễn Văn Tiệp (trú tại xóm 9, xã Long Sơn). Vụ việc khiến 1 người tử vong và 2 người bị thương nặng.

Bình ga trong đống đổ nát

Ông Đồng nói: “Vào thời gian trên chúng tôi có nghe một tiếng nổ lớn, khi mọi người đến phát hiện ông Tiệp đã tử vong, hai người con của ông bị thương được bà con đưa đi cấp cứu. Sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi chỉ đạo Công an xã có mặt tại hiện trường để làm rõ. Hiện nguyên nhân vụ nổ vẫn chưa có thông tin về vụ nổ này”.

Ngay sau khi phát hiện, người dân đã thông báo đến Ban Công an xã Long Sơn. Đơn vị đã có mặt bảo vệ hiện trường sau đó ít phút. Đồng thời báo sự việc lên Công an huyện Anh Sơn.

Tường rào bị đổ nát

Liên quan đến các vụ cháy nổ, vào đầu tháng 12 tại Bà Rịa – Vũng Tàu cũng xảy ra một vụ cháy ở một ngôi nhà nằm trên đường 25, xã Nghĩa Thành khiến 1 người bị bỏng bặng.

Theo thông tin ban đầu, anh Nguyễn Lê Hữu Ái sống cùng vợ ở huyện Xuyên Mộc. Đến ngày 9/12 thì về nhà bố mẹ ruột ở huyện Châu Đức chơi.

Tuy nhiên, sáng ngày 10/12, người thân và hàng xóm bàng hoàng phát hiện căn nhà một tầng, nơi anh Nguyễn Lê Hữu Ái ngủ bị cháy nên cùng nhau đi dập lửa và tìm kiếm các nạn nhân

Sau khi phá cửa vào nhà thì phát hiện anh Ái đang ở trong phòng vệ sinh có biểu hiện bất thường. Gọi cửa mãi, nạn nhân không mở cửa nên mọi người đập cửa phòng để đưa anh Ái ra ngoài.

Khi đưa nạn nhân ra ngoài, hàng xóm phát hiện anh bị bỏng nặng nên được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Bà Rịa – Vũng Tàu. Nhưng do vết thương nặng nên đã chuyển nạn nhân lên tuyến trên ở TP Hồ Chí Minh điều trị.

Tại hiện trường, tầng dưới căn nhà nạn nhân bị cháy hoàn toàn. Một bình ga loại lớn bị cháy xém nhưng không gây nổ. Nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Nổ bình gas gây ra vụ cháy thảm họa

Thu Nga (t/h)